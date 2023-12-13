Александр Моор предложил ввести новую льготу для семей погибших участников СВО

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Глава региона планирует освободить от уплаты транспортного налога с 2023 года членов семей погибших на СВО, инвалидов войны, ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны.
Также он предлагает продлить льготу на следующий год, которая освобождает участников военной спецоперации от уплаты транспортного налога на один легковой автомобиль до 150 л.c. Данная мера поддержки для тюменских военнослужащих действует последние два года.
«Продолжаем поддерживать земляков, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Уверен, на ближайшем заседании Тюменской областной Думы депутаты поддержат этот законопроект», — отметил Моор.
Напомним, недавно в Тюмени открылась общественная приемная по поиску пропавших без вести участников СВО. Обратиться сюда за помощью могут жители области, чьи родственники — участники спецоперации не выходили с ними на связь более месяца.
Ранее сестра одного из тюменских военнослужащих обратилась в СМИ за помощью в поиске ее брата. Боец пропал в зоне СВО — под Авдеевкой. Тюменка переживает, что ее брата оставили на поле боя раненным.