«Помогут согреться и отдохнуть». Бойцы из зоны СВО поблагодарили тюменцев за помощь

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Участники СВО получили тепловые фены для обогрева блиндажей и другое необходимое им оборудование. На передовой эта бригада обеспечивает скрытное управление войсками.
— Выражаем большую благодарность землякам-тюменцам за предоставленную помощь. Это очень важно для нас. Тепловые пушки и другие полезные вещи помогут нам согреться и отдохнуть после выполнения боевых задач, — рассказали бойцы в видео-благодарности.
Бойцы также получили посылки от близких в рамках акции «Тепло родного дома», сообщили чиновники.
Ранее «Наш город» рассказывал, что в Тюмени принимают заявки от родных пропавших без вести участников СВО. Как и кому передать информацию, рассказываем здесь.