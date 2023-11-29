«Помогут согреться и отдохнуть». Бойцы из зоны СВО поблагодарили тюменцев за помощь

— Выражаем большую благодарность землякам-тюменцам за предоставленную помощь. Это очень важно для нас. Тепловые пушки и другие полезные вещи помогут нам согреться и отдохнуть после выполнения боевых задач, — рассказали бойцы в видео-благодарности.