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Бойцы СВО поблагодарили земляков-тюменцев за помощь и поддержку

«Помогут согреться и отдохнуть». Бойцы из зоны СВО поблагодарили тюменцев за помощь

29 ноября 2023, 11:41
Фото: 1MI

Бойцы СВО поблагодарили земляков-тюменцев за помощь и поддержку

Тюменские бойцы СВО записали видеообращение землякам с благодарностью за гуманитарную помощь. Ролик от наших воинов опубликовал информационный центр правительства региона.

Участники СВО получили тепловые фены для обогрева блиндажей и другое необходимое им оборудование. На передовой эта бригада обеспечивает скрытное управление войсками.

Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

— Выражаем большую благодарность землякам-тюменцам за предоставленную помощь. Это очень важно для нас. Тепловые пушки и другие полезные вещи помогут нам согреться и отдохнуть после выполнения боевых задач, — рассказали бойцы в видео-благодарности.

Бойцы также получили посылки от близких в рамках акции «Тепло родного дома», сообщили чиновники.

Ранее «Наш город» рассказывал, что в Тюмени принимают заявки от родных пропавших без вести участников СВО. Как и кому передать информацию, рассказываем здесь.

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#Видео#Тюмень#Информация#Гуманитарная помощь#Пропавшие без вести#Посылки#Бойцы СВО#Инна Доровская#Тепловые фены#Благодарность
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