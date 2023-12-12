Итоги дня в Тюмени: осудили экс-директора НПЗ, морозная сводка, такси и вандалы

Пока на улице лютует холод, дети вынуждены заниматься дома, что одних родителей вполне устраивает, других же этот факт возмущает. Кто-то пишет в соцсетях, что все успевает — и домашние задания выполнить и оценки на хорошие исправить. Кто-то наоборот жалуется, что сейчас на учебу времени уходит больше, чем в школе.