Итоги дня в Тюмени: осудили экс-директора НПЗ, морозная сводка, такси и вандалы

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Сегодня в Москве состоялся суд над 47-летним Дмитрием Мазуровым, бывшем владельце Антипинского НПЗ. Бизнесмен признан виновным в растрате, мошенничестве, нападении на свою подругу — эскортницу из Тюмени Юлию Мильштейн и поджоге двух ее автомобилей.
На скамье подсудимых он был вместе со своим подручным, который выполнял его поручения: совершил нападение на девушку, нанеся ей несколько ножевых ранений, а спустя некоторое время поджог ее авто.
Неподалеку от елки установлены видеокамеры, которые зафиксировали произошедшее, а также лица тех, кто это сделал. На кадрах хорошо видно, что мимо праздничной инсталляции проходили двое мужчин, один вдруг свернул к елке и начал валить ее на землю.
«Теперь елочке потребуется ремонт, а пешеходной улице — новое украшение. Очень жаль, что некоторые люди не берегут созданную другими новогоднюю атмосферу», — отметили в мэрии Тюмени.
Жители Тюмени пожаловались на рост цен в сервисах такси. Так, по словам горожанки, доехать с Восточного микрорайона утром до центра и вернуться обратно вечером обходится в 2 тысячи рублей, при том, что ждать автомобиль приходится более 10 минут.
«Утром все эти дни мороза не видела цен ниже 900 рублей, несколько раз цена за 1000 уходила. Это какой-то беспредел! Причем обычно эта поездка стоит около 400 рублей даже при высоком спросе», — рассказывает тюменка.
Однако сами таксисты считают решение сервисов о повышении цен вполне закономерным, более того, сумма поездки высчитывается автоматически, исходя из спроса и предложения.
За период с 4 по 10 декабря в Тюменской области COVID-19 выявили у 1945 человек. Это на 420 человек меньше, по сравнению с прошлой неделей.
По данным сайта Объясняем.рф, за неделю с коронавирусной инфекцией были госпитализированы 149 человек. Выздоровел 2521 человек, двое скончались.
Из-за мороза в Тюмени были снова отменены оные занятия для школьников с первого по 11 классы обеих смен.
Пока на улице лютует холод, дети вынуждены заниматься дома, что одних родителей вполне устраивает, других же этот факт возмущает. Кто-то пишет в соцсетях, что все успевает — и домашние задания выполнить и оценки на хорошие исправить. Кто-то наоборот жалуется, что сейчас на учебу времени уходит больше, чем в школе.
Пока ребята занимаются из дома, их учителя общаются с ними онлайн из классных кабинетов. Только, чтобы не замерзнуть, педагоги сидят в шапках и шарфах. Как оказалось, замерзают на уроках и ученики. При чем, на проблему пожаловались ребята из разных школ.
«В нашей школе №25 детям запрещают надевать поверх рубашек кофты и свитера. Ученики мерзнут на уроках, но дресс-код для администрации, видимо, важнее», — поделилась мама одного из учеников.
Еще одна неприятная морозная «побочка», знакомая многим автовладельцам, отказ запуска двигателя машины. Как нельзя кстати в городе объявились находчивые тюменцы, которые предлагают услуги по отогреву автомобилей.