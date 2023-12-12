Экс-владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров осужден на 10 лет за хищения

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В суде было установлено, что Мазуров, занимая должность председателя совета директоров «Антипинского НПЗ», с 2013 по 2017 годы вместе с сообщниками (уголовное дело по ним выделено в отдельное производство) перечислил со счета завода на реквизиты подконтрольных фирм свыше 1,7 млрд рублей.
Также, бизнесмен с подельниками намерено обманули один из банков, заняв у него более 300 млрд рублей.
«Участники организованной группы предоставили в Сбербанк документы для получения кредита, не отразив в них сведения о заключении фиктивных договоров с ИП и обязательствах финансового характера перед другими банками. После подписания кредитных договоров и получения в банке более 315,8 млрд рублей соучастники утвердили платежные документы о погашении части основного долга и процентов, а также подписали договоры и дополнительные соглашения для продления срока исполнения обязательств. Но в ноябре 2018 года выплаты по займу прекратились, кредитному учреждению причинен ущерб в особо крупном размере», — пояснили в ведомстве.
По другому делу Мазуров проходил, как организатор нападения на свою подругу — «эскортницу» Юлию Мильштейн. Предприниматель нанял Курилова, который в ноябре 2015 года подкараулил девушку в подъезде и нанес ей несколько ударов ножом. По заключению медэкспертизы, пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью.
Тот же Курилов, но уже в марте 2018 года, по просьбе Мазурова, поджог два автомобиля, принадлежавшие Мильштейн. Ущерб превысил 3,8 млн рублей.
Известно, что по совокупности статей гособвинитель запрашивал для Владимира Мазурова 16 лет лишения свободы. Однако суд отправил бывшего бизнесмена в колонию строгого режима на 10 лет. Его подельник — осужден на восемь лет.
Кроме того, суд удовлетворил требования потерпевших о возмещении ущерба на общую сумму более 13 млрд рублей.
Напомним, что другой экс-гендиректор Антипинского НПЗ - Геннадий Лисовиченко также обвиняется в уголовном преступлении. По версии следствия, он злоупотребил своими полномочиями, чем причинил ущерб предприятию в размере 35 млн рублей. Сейчас предприниматель скрывается в Италии.