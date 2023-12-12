Экс-владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров осужден на 10 лет за хищения

По другому делу Мазуров проходил, как организатор нападения на свою подругу — «эскортницу» Юлию Мильштейн. Предприниматель нанял Курилова, который в ноябре 2015 года подкараулил девушку в подъезде и нанес ей несколько ударов ножом. По заключению медэкспертизы, пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью.