nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Антипинский НПЗ задолжал тюменской администрации за аренду земли

1 февраля 2023, 06:52
Фото: 1MI

Антипинский НПЗ задолжал тюменским властям за аренду земли

Антипинский нефтеперерабатывающий завод задолжал администрации Тюмени за аренду земли. По данным горадминистрации, предприятие вошло в список крупных должников.
Сюжет
Тюмень

В целом за счет сдачи в аренду муниципальных земельных участков в 2022 году бюджет города должен был увеличиться на 23,9 миллиона рублей. Однако в итоге город недополучил 47,1% от этой суммы. 2,7% это сумма задолженности по действующим договорам.

«Крупными должниками выступают АО „Антипинский НПЗ“, ООО „Цезарь“, ИП Пирдамова Гюлчемен Рамазановна. Взыскание осуществляется в досудебном и судебном порядке», — сообщили URA.RU в администрации Тюмени.

Антипинский НПЗ принадлежит компании «Русинвест». Имущество предприятия она выкупила два года назад за 111 миллиардов рублей. В январе 2022 года на заводе произошел крупный пожар, что сократило былые объемы производства. Спустя 10 месяцев губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что предприятие восстановилось, а в декабре 2022 года объявил о заключении инвестиционного соглашения между «Русинвест» и правительством региона.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2019 году в отношении бывшего генерального директора АНПЗ Геннадия Лисовиченко было возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Тогда он был арестован заочно, поскольку находился в Болгарии, и объявлен в международный розыск.

В феврале 2022 года Лисовиченко был задержан в Италии и отправлен под стражу. В марте меру пресечения изменили под домашний арест. В октября 2022 года стало известно о том, что Лисовиченко намерен просить политубежище в Италии.

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ попросил политубежища в Италии
Узнать подробнее
#Правонарушения#Общество#Новости тюмени#Долг#Земельные участки#Аренда#Антипинский НПЗ#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«В тюрьму на 9 лет»: по делу экс-майора СК РФ Павла Шадрина прошли судебные прения
31 января 08:49
Адвокат полицейского, стрелявшего в человека, просит оправдать своего подзащитного
31 января 11:14
В Тюмени суд приговорил Кирилла Мартюшева к 3 годам лишения свободы. Видео
30 января 11:53
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
В ЖК «Домашний» стартовали продажи квартир уже в пятом доме
31 января 13:50
В Тюмени стали дешеветь мясные продукты
31 января 09:49