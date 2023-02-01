Антипинский НПЗ задолжал тюменской администрации за аренду земли

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
В целом за счет сдачи в аренду муниципальных земельных участков в 2022 году бюджет города должен был увеличиться на 23,9 миллиона рублей. Однако в итоге город недополучил 47,1% от этой суммы. 2,7% это сумма задолженности по действующим договорам.
«Крупными должниками выступают АО „Антипинский НПЗ“, ООО „Цезарь“, ИП Пирдамова Гюлчемен Рамазановна. Взыскание осуществляется в досудебном и судебном порядке», — сообщили URA.RU в администрации Тюмени.
Антипинский НПЗ принадлежит компании «Русинвест». Имущество предприятия она выкупила два года назад за 111 миллиардов рублей. В январе 2022 года на заводе произошел крупный пожар, что сократило былые объемы производства. Спустя 10 месяцев губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что предприятие восстановилось, а в декабре 2022 года объявил о заключении инвестиционного соглашения между «Русинвест» и правительством региона.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2019 году в отношении бывшего генерального директора АНПЗ Геннадия Лисовиченко было возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Тогда он был арестован заочно, поскольку находился в Болгарии, и объявлен в международный розыск.
В феврале 2022 года Лисовиченко был задержан в Италии и отправлен под стражу. В марте меру пресечения изменили под домашний арест. В октября 2022 года стало известно о том, что Лисовиченко намерен просить политубежище в Италии.