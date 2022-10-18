Бывший гендиректор Антипинского НПЗ попросил политубежища в Италии

«В мае итальянское правосудие вынесло постановление по поводу экстрадиции — дан бессрочный запрет на экстрадицию. По экстрадиции вопрос закрыт окончательно»,заявил «Нашему Городу» Руслан Елканов, адвокат Лисовиченко.
На данный момент бывший генеральный директор АНПЗ находится в Италии. По словам его адвоката, работа по предоставлению политубежища продолжается. Необходимо собрать ряд требуемых документов.
Предполагается, что решение вопроса о получении политического убежища может затянуться минимум на несколько месяцев. Окончательно разобраться с этим вопросом адвокат надеется летом следующего года.
Дело Геннадия Лисовиченко началось еще в 2019 году, когда Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ.
По версии следствия, Геннадий Лисовиченко причинил заводу ущерб более 35 млн рублей тем, что заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества АНПЗ — продал железнодорожные пути к АНПЗ по цене, сниженной на 15 млн рублей.
Также следователи пытаются доказать, что он выписал себе премию на 10 млн долларов за «достижение производственных показателей», опираясь на документ, который подписал человек, не имея на это полномочий. Но сам Лисовиченко с обвинениями не согласен.
В тот же год Лисовиченко объявили в международный розыск по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В августе 2019 года экс-руководителя заочно арестовали. Мужчина тогда находился в Болгарии. В феврале 2022 года интерпол задержал Лисовиченко в Италии.
С февраля по март 2022 года Геннадий Лисовиченко, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями и в покушении на мошенничество в особо крупном размере, находился под стражей в Италии.
В марте текущего года его выпустили из итальянской тюрьмы, изменив условия его содержания на домашний арест. Но России его выдать отказались.