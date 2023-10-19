Взяточничество, растраты, хищения бюджетных денег тормозят развитие экономики и подрывают уровень доверия населения к власти. Но полностью избавиться от коррупции пока не удалось ни одному государству в мире, даже тем, где за нее наказывают смертной казнью.
Что уж говорить про Россию, где взяточничество и откаты стали чуть ли не основой бюрократической системы, сломать которую пытаются уже более 15 лет. Вот и в Тюменской области все эти годы продолжается активная борьба с коррупцией. Ежегодно в регионе выявляются сотни подобных нарушений, но крупные, резонансные дела среди них встречаются довольно редко.
Буквально три года назад Тюменская область попала в топ-10 регионов страны по коррумпированности. С тех пор показатель по данным правонарушениям практически не изменился. Об этом говорит статистика, которую изучил «Наш город» для спецпроекта «Региональная коррупция». Также редакция выяснила, кто в области берет самые большие взятки и как местные элиты используют борьбу с коррупцией в своих подковерных играх.
Уголовный Кодекс Российской Федерации включает в себя несколько статей коррупционной направленности. Основные из них:
– Присвоение или растрата (ст. 160: части 3 и 4);
– Злоупотребление полномочиями (ст. 201);
– Злоупотребление должностными полномочиями и нецелевое расходование средств (ст. 285);
– Превышение должностных полномочий (ст. 286);
– Получение взятки (ст. 290);
– Дача взятки и посредничество в её передаче (ст. 291);
– Служебный подлог (ст. 292).
Чтобы оценить современное состояние коррупции в регионе и узнать ее динамику, мы взяли статистические данные по этим преступлениям с 2017 по 2023 годы.
УК РФ Статья 160. Присвоение или растрата
УК РФ Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
УК РФ Статья 290. Получение взятки
Сообщений о коррупционных преступлениях
В Тюменской области борьбу с коррупционными преступлениями ведут все силовые ведомства, в том числе ФСБ. В каких-то моментах их деятельность пересекается, а в чём-то не совпадает. Так происходит потому, что каждое из них выполняет свои функции:
– Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия и проверки по поступившим сообщениям о коррупционных нарушениях.
– Следком – один из главных органов, задействованных в борьбе со взяточничеством. Большинство преступлений коррупционной направленности по УПК относятся как раз к подследственности СКР.
– Прокуратура, как надзорное ведомство, проводит проверки, контролирует ход административных и уголовных дел, а также поддерживает обвинение в суде.
Все эти службы ведут свою статистику, в том числе по коррупционным преступлениям. Но не все готовы её раскрыть. Так, в Тюменском главке МВД на наш запрос о предоставлении статистики по коррупционным статьям сослались на то, что доступ к этой информации ограничен федеральными законами, а открытые данные есть на их сайте.
Однако официальные релизы о коррупционных преступлениях публикуются далеко не во всех случаях. К примеру, дело Юрия Алтынова – бывшего начальника управления МВД по Тюменской области, осужденного за взятку, местные пресс-службы следкома и полиции не осветили ни разу.
Не скрывает данные только прокуратура. Из отчётов надзорного ведомства следует, что в Тюменской области за последние пять лет самым урожайным по выявлению коррупционных нарушений был 2021 год – 456 случаев. Но в целом статистика из года в год выглядит одинаково. В среднем это +/- 400.
Топ преступлений возглавляет 160 статья УПК – присвоение и растрата. В среднем это порядка 200 дел в год, за исключением 2022 года, когда их число снизилось в два раза.
Между тем, об эффективности работы с коррупцией говорит, в первую очередь, рост преступности в данной сфере. То есть, чем выше показатель, значит, тем усерднее правоохранители работают со взяточниками и откатчиками.
Также выяснилось, что далеко не все выявленные нарушения коррупционной направленности заканчиваются уголовным делом и уж тем более судом. Об этом говорит статистика регионального управления судебного департамента. К примеру, в 2022 году по 110 прокурорским материалам по ст.160 приговор вынесен только в 45 случаях. Это происходит по нескольким причинам: если за правонарушение хватает административного наказания, или суд меняет квалификацию преступления, или приговор еще не вынесен.
Судя по данным из открытого доступа, самые склонные к коррупции сферы в Тюменской области – службы исполнения наказания, правоохранительные органы и муниципальное управление.
Рейтинг фигурантов уголовных дел о получении взяток возглавляют сотрудники исправительных колоний и ГИБДД.
Один из уже осужденных взяточников – начальник ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тюменской области. В период с 2020 по 2021 год он за деньги предоставил одному из заключенных должность завхоза столовой и позволял привозить туда запрещенные продукты. За оказание незаконных услуг начальник колонии получил более 100 тысяч рублей. Его бывший коллега, занимая пост руководителя одного из подразделений ведомства, за взятку «закрывал глаза» на нарушения условий домашнего ареста.
Сотрудники ГИБДД чаще всего попадаются на продаже водительских удостоверений и сокрытии фактов нарушений ПДД водителями за определенную плату. Заработать на этом не гнушались как рядовые автоинспекторы, так и руководители подразделений, отделов и даже начальник областной Госавтоинспекции.
Иногда в коррупционных делах фигурируют и полицейские. Тут все довольно стандартно, за деньги они оказывают помощь гражданам в самых разных вопросах. Об одном таком случае стало известно в прошлом году, когда задержали замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Нурлана Кадырбаева. По версии следствия, в 2020 году он стал посредником местного коммерсанта, который за 20 миллионов рублей пытался подкупить сотрудника ФМС.
На взятках ловят и чиновников, в том числе, занимающих высокие посты. Это случается редко, зато очень «громко». Одним из последних таких дел стало обвинение в коррупции по статье 290 УПК Александра Сухомяткина, руководителя одной из префектур Тюмени. Следователи вменяют ему получение взятки суммой свыше 2 миллионов рублей от директора компании «Перестрой-КА». Откаты дорогими стройматериалами чиновник брал за помощь предпринимателям в получении госконтрактов.
Время от времени в получении взяток обвиняются врачи и преподаватели вузов. Первые за дополнительную плату делают «нужные» справки, вторые – ставят студентам в зачетки хорошие отметки. По одному из таких дел обвинение в 2019 году получил старший преподаватель Тюменского индустриального университета, которому 16 студентов-заочников заплатили по 60 тысяч рублей за помощь в сдаче госэкзамена и дипломной работы. За курсовые он брал по 10 тысяч рублей. Но разбогатеть на студентах взяточнику не получилось, суд не только отстранил его от преподавательской деятельности на один год, но и оштрафовал на 2,5 миллиона рублей.
По последним данным прокуратуры Тюменской области, средний размер взятки по региону составил 159 тысяч рублей. Но подкуп совершается не всегда за деньги, иногда вместо них передают что-то ценное: часы, телефон, автомобиль.
Самые «дорогие» коррупционные преступления чаще всего совершают представители бизнеса.
В 2018 году суд за получение взяток отправил в колонию на четыре года заместителя директора по безопасности управления филиала АО «Тюменьэнерго». На скамье подсудимых он оказался по заявлению директора одного из ЧОПов, который за откаты получал договоры на оказание охранных услуг. Таким образом энергетик всего за четыре года заработал 39,6 миллиона рублей. Преступный союз распался после того, как менеджер предприятия отказался помочь своему протеже решить проблемы с налоговой, и тот в отместку пошел в полицию.
В другой энергокомпании взяточником оказался ее руководитель. Следствие установило, что директор филиала АО «Россети Тюмень» — Тюменские электрические сети и его замы за деньги помогали «нужным» подрядчикам получать выгодные контракты. Общая сумма незаконного заработка на всех составила более 24,5 миллиона рублей.
По версии прокурора Тюменской области Владислава Московских, среднестатистический получатель взяток – это мужчина в возрасте 30-39 лет, с высшим образованием, постоянно проживающий на территории региона, чаще всего женат и воспитывает детей.
«Коррупция когда-нибудь исчезнет», – экс-начальник ГИБДД Тюменской области Александр Селюнин во время суда по его делу о взяточничестве.
По мнению политического активиста Юрия Рябцева,Тюменскую область отличает от других регионов отсутствие конфликтов между бизнесэлитами и кланами чиновников. Поэтому «громкие» коррупционные скандалы случаются здесь редко.
Все официальные данные по коррупции говорят о том, что в Тюменской области показатели по коррупционным правонарушениям выполняются на мелких клерках и служащих, статусные чиновники фигурируют в таких делах крайне редко, буквально один – два раза в год.
На этот факт обратил свое внимание и глава СКР Александр Бастрыкин. В июле 2023 года он провел профильное совещание, на котором заявил, что тюменские следователи недостаточно привлекают к ответственности за коррупционные преступления местных высокопоставленных чиновников.
Самым резонансным делом с участием влиятельных лиц Тюменской области за последнюю пятилетку стало обвинение в коррупции начальника регионального управления МВД Юрия Алтынова. Началось все с того, что в 2017 году Алтынов взял под свой личный контроль дело «банды ФСБ», на счету которой несколько убийств. Активность Алтынова кому-то сильно не понравилась, в итоге фсбшники сумели отодвинуть полицию от расследования, а задержав преступников, все лавры присвоили себе. Но этим все не закончилось. Конфликт продолжал накаляться и на главу регионального УМВД одна за другой посыпались неприятности.
Первый серьезный звоночек случился осенью 2019 года, когда депутат Тобольской районной думы Ринат Урамаев заподозрил Алтынова в установке подложного номерного знака на служебную машину. Якобы так водитель начальника полиции пытался избежать штрафов. Однако проверка не выявила ничего подобного.
А уже через месяц Алтынова обвинили в другом преступлении. По версии следствия, он в качестве взятки получил брендовую сумку, айфон стоимостью 130 тысяч рублей и часы за 260 тысяч рублей. Вместе с ним, как посредник, под уголовное преследование попал и руководитель паспортно-визового сервиса Тюменского УМВД Валерий Калалб. Следствие длилось около года, затем было передано в суд. По итогам нескольких заседаний Алтынова признали виновным. Прокурор просил для него 9 лет заключения, но суд наказал экс-полицейского штрафом в 3,6 миллиона рублей и на пять лет запретил ему занимать должности на госслужбе. Калалб также отделался штрафом.
Сам Алтынов вину не признал. Его адвокат во время судебных разбирательств предоставил доказательства того, что дорогостоящие презенты были получены по торжественному случаю от друзей. Одним из таких дарителей оказался директор «Сибнефтехимтрейда» Олег Гузенко, приятель Валерия Калалба. Гузенко – основной свидетель обвинения, сам незадолго до описанных событий был задержан за вымогательство. Но дело против него было прекращено сразу после того, как он дал показания против Алтынова. По словам адвоката, эти факты указывают на то, что таким образом начальнику областной полиции отомстили за разногласия с ФСБ.
Борьба с коррупцией стала поводом и для отстранения от занимаемой должности преемника Алтынова – Леонида Коломиеца. На посту начальника областного управления МВД он продержался более четырех лет, а в сентябре этого года подал в отставку – после того, как ему было объявлено служебное несоответствие. Министерская комиссия обнаружила, что Коломиец нарушил закон, допустив в вверенном ему ведомстве кумовство. Он устроил в главк на руководящие должности своих родственников, одного из них назначив своим замом.
Увольнение грозит и другим членам его команды, которых он перевез с прежнего места работы в Омске. Один из них – начальник УГИБДД России по Тюменской области Андрей Миллер. Полковник полиции возглавляет региональную Госавтоинспекцию с 2021 года, сменив на этом посту Александра Селюнина, который в свое время попался на продаже водительских удостоверений. Следствию удалось доказать, что таким образом полковник полиции обогатился на 600 тысяч рублей. Суд лишил Селюнина звания и приговорил его к 4,5 годам колонии и штрафу в 2,5 миллиона рублей. Недавно стало известно, что Селюнин в колонии подписал контракт с Минобороны и ушел добровольцем в зону СВО.
Но борьбу с коррупцией используют, как средство для устранения конкурентов или наказания, не только в отношении высокопоставленных чиновников. Получить обвинения во взятке или хищении может в-принципе любой участник бюрократической системы. Один из таких случаев произошел совсем недавно – летом 2023 года, и закончился большой трагедией.
Сотрудницу администрации Тюменского района Наталью Митриковскую обвинили в мошенничестве, совершенном в 2015 году. Тогда она только устроилась в МУП ЖКХ «Успенское» на должность экономиста-сметчика. Ее начальником был Андрей Богомолов, с которым, по версии следователей, она вступила в преступный сговор. Подельники оформляли фиктивные договоры с одной из местных мэрий и получали по ним деньги из госказны. Таким образом, Митриковская якобы получила 25 тысяч рублей. Свою вину она категорически не признавала. На суде женщина заявила, что дело против нее сфабриковано сотрудниками регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции в отместку за то, что она отказалась быть их информатором. Но ее доводы во внимание приняты не были. В итоге, Наталья Митриковская не справилась с выпавшим ей испытанием, и, не дождавшись решения суда, покончила жизнь самоубийством. А через некоторое время главный свидетель по делу признался, что оговорил ее.
Если допустить, что погибшая чиновница говорила правду, то получается, силовики ищут осведомителей среди чиновников, готовых сдать или подставить своих коллег. И знает ли про этот метод губернатор Александр Моор, который недавно заявлял, что в регионе выстроена эффективная система взаимодействия между органами власти и правоохранительными структурами для профилактики коррупционных правонарушений?
«Большинство влиятельных лиц старается жить в согласии с режимом и областной администрацией для получения преференций. Стоит признать, наши тюменские чиновники не дураки, они учатся на чужих ошибках и стараются избегать очевидных промахов» , – говорит Юрий Рябцев.
Никого конкретного в пример он не приводит. Но по крайней мере один эпизод за последние годы вызывает много вопросов: что это было?
Экс-начальница региональной ФНС Тамара Зыкова заплатила штраф 50 тысяч рублей за превышение должностных полномочий на полмиллиарда рублей. Задержали чиновницу в 2018 году, когда выяснилось, что она в 2015 году попросила директора Антипинского НПЗ перечислить 600 миллионов в качестве налога на добавленную стоимость. Ведомство таким образом закрыло свои плановые показатели, а через несколько дней вернуло деньги на счета предприятия. Но должностное преступление все-таки вскрылось, и в итоге виновная получила наказание.
Именно после этого инцидента началась история банкротства Антипинского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего поменялись его собственники. А на бывшего гендиректора НПЗ Геннадия Лисовиченко, который успел к тому времени скрыться в Европе, было возбуждено уголовное дело по ст. 201 – злоупотребление полномочиями – с суммой ущерба в 35 миллионов рублей. Бизнесмена объявили в международный розыск. В прошлом году стало известно, что он находится в Италии. Местный суд заключил Лисовиченко под домашний арест, но отказался экстрадировать его на родину. Сам бизнесмен продолжает настаивать на своей невиновности.