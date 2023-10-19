В Тюменской области борьбу с коррупционными преступлениями ведут все силовые ведомства, в том числе ФСБ. В каких-то моментах их деятельность пересекается, а в чём-то не совпадает. Так происходит потому, что каждое из них выполняет свои функции:



– Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия и проверки по поступившим сообщениям о коррупционных нарушениях.



– Следком – один из главных органов, задействованных в борьбе со взяточничеством. Большинство преступлений коррупционной направленности по УПК относятся как раз к подследственности СКР.



– Прокуратура, как надзорное ведомство, проводит проверки, контролирует ход административных и уголовных дел, а также поддерживает обвинение в суде.



Все эти службы ведут свою статистику, в том числе по коррупционным преступлениям. Но не все готовы её раскрыть. Так, в Тюменском главке МВД на наш запрос о предоставлении статистики по коррупционным статьям сослались на то, что доступ к этой информации ограничен федеральными законами, а открытые данные есть на их сайте.



Однако официальные релизы о коррупционных преступлениях публикуются далеко не во всех случаях. К примеру, дело Юрия Алтынова – бывшего начальника управления МВД по Тюменской области, осужденного за взятку, местные пресс-службы следкома и полиции не осветили ни разу.



Не скрывает данные только прокуратура. Из отчётов надзорного ведомства следует, что в Тюменской области за последние пять лет самым урожайным по выявлению коррупционных нарушений был 2021 год – 456 случаев. Но в целом статистика из года в год выглядит одинаково. В среднем это +/- 400.



Топ преступлений возглавляет 160 статья УПК – присвоение и растрата. В среднем это порядка 200 дел в год, за исключением 2022 года, когда их число снизилось в два раза.



Между тем, об эффективности работы с коррупцией говорит, в первую очередь, рост преступности в данной сфере. То есть, чем выше показатель, значит, тем усерднее правоохранители работают со взяточниками и откатчиками.



Также выяснилось, что далеко не все выявленные нарушения коррупционной направленности заканчиваются уголовным делом и уж тем более судом. Об этом говорит статистика регионального управления судебного департамента. К примеру, в 2022 году по 110 прокурорским материалам по ст.160 приговор вынесен только в 45 случаях. Это происходит по нескольким причинам: если за правонарушение хватает административного наказания, или суд меняет квалификацию преступления, или приговор еще не вынесен.

Рука берет, что достанет: кто чаще всего попадается на коррупции в регионе

Судя по данным из открытого доступа, самые склонные к коррупции сферы в Тюменской области – службы исполнения наказания, правоохранительные органы и муниципальное управление.



Рейтинг фигурантов уголовных дел о получении взяток возглавляют сотрудники исправительных колоний и ГИБДД.



Один из уже осужденных взяточников – начальник ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тюменской области. В период с 2020 по 2021 год он за деньги предоставил одному из заключенных должность завхоза столовой и позволял привозить туда запрещенные продукты. За оказание незаконных услуг начальник колонии получил более 100 тысяч рублей. Его бывший коллега, занимая пост руководителя одного из подразделений ведомства, за взятку «закрывал глаза» на нарушения условий домашнего ареста.



Сотрудники ГИБДД чаще всего попадаются на продаже водительских удостоверений и сокрытии фактов нарушений ПДД водителями за определенную плату. Заработать на этом не гнушались как рядовые автоинспекторы, так и руководители подразделений, отделов и даже начальник областной Госавтоинспекции.



Иногда в коррупционных делах фигурируют и полицейские. Тут все довольно стандартно, за деньги они оказывают помощь гражданам в самых разных вопросах. Об одном таком случае стало известно в прошлом году, когда задержали замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Нурлана Кадырбаева. По версии следствия, в 2020 году он стал посредником местного коммерсанта, который за 20 миллионов рублей пытался подкупить сотрудника ФМС.



На взятках ловят и чиновников, в том числе, занимающих высокие посты. Это случается редко, зато очень «громко». Одним из последних таких дел стало обвинение в коррупции по статье 290 УПК Александра Сухомяткина, руководителя одной из префектур Тюмени. Следователи вменяют ему получение взятки суммой свыше 2 миллионов рублей от директора компании «Перестрой-КА». Откаты дорогими стройматериалами чиновник брал за помощь предпринимателям в получении госконтрактов.



Время от времени в получении взяток обвиняются врачи и преподаватели вузов. Первые за дополнительную плату делают «нужные» справки, вторые – ставят студентам в зачетки хорошие отметки. По одному из таких дел обвинение в 2019 году получил старший преподаватель Тюменского индустриального университета, которому 16 студентов-заочников заплатили по 60 тысяч рублей за помощь в сдаче госэкзамена и дипломной работы. За курсовые он брал по 10 тысяч рублей. Но разбогатеть на студентах взяточнику не получилось, суд не только отстранил его от преподавательской деятельности на один год, но и оштрафовал на 2,5 миллиона рублей.