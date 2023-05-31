Арбитражи мая: свиньи-банкроты, налоги завода главы Антипинского НПЗ и 1 млрд долга

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
«Свиноводческая компания „Мичуринское“», принадлежащая холдингу «Арсиб», задолжала 33 миллиона рублей по обязательным платежам. В эту сумму также входит долг по налогам.
Судебный процесс по компании, которая находится в стадии банкротства еще с 2020 года, но дело берет свое начало еще в 2017 году, тогда между свинофермой и другой компанией «Арсиба» — «СК Олимп» был заключен ряд спорных сделок. Так «Мичуринское» передало компании все поголовье свиней — 27,6 тысяч, а также все расходники и принадлежности. Но компания не получила плату за товар, это позже установил суд.
В мае «Олимп» выступил с заявлением — он погасит все долги фермы, но суд не стал на этом закрывать дело. ФНС и конкурсный управляющий Дмитрий Хитров ходатайствовали о том, чтобы суд отложил вынесение решения до момента, пока средства не будут выплачены.
Такое решение, вероятно, могло быть принято из-за того, что и «Олимп» уже фигурировал в арбитражных судах, как должник. В феврале 2022 году с нее взыскали около 240 миллионов по операциям на отчуждение имущества.
Сейчас решение суда по «Свиноводческой компании „Мичуринское“» так и не принято, деньги на счет так и не поступили, а потому разбирательство вновь было отложено.
ФНС обратилась в Арбитражный суд, чтобы обанкротить исетский «Завод Полипак» по производству биг-бэгов и упаковочной тары из полиэтиленовой пленки, ранее принадлежавший экс-генеральному директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовченко.
3 мая в Арбитражный суд было подано исковое заявление о признании отсутствующего должника банкротом. Сообщалось, что предприятие задолжало более 9 миллионов рублей. При чем он работает в селе Исетское с 2017 года.
Ранее генеральным директором является Геннадий Лисовченко, бывший директор завода-банкрота АНПЗ. Но после того, как он покинул страну, на должность утвердили Андрея Кардашова. Отметим, что этот заводы пытаются обанкротить уже не в первый раз. В 2021 году ФНС обращалось в суд с аналогичным заявлением, но тогда сумма долга составила 14 миллионов рублей. Суд в удовлетворении иска отказал, несмотря на то, что у предприятия отсутсвует финансовая отчетность с 2021 года. В 2021 году выручка завода составила 39 миллионов рублей, убыток — 2,4 миллиона.
Примечательно, что компании, где Лисовиченко ранее числился генеральным директором часто попадают в скандалы. Так в апреле в суд поступили заявления на банкротство других двух компаний — «Нео Ком» и «Рост Гриб». Иск к рассмотрению суд принял, однако исход неизвестен, ибо ранее эти фирмы уже пытались обанкротить, но судом иски были отклонены.
Еще одна компания холдинга «Арсиб» попала под прицел ФНС, но уже со значительно большим долгом. Предполагается, что службы решили серьезно взяться за этот бизнес, многие предприятии которого издавна не осуществляют обязательные платежи.
Так в мае Арбитражный суд по ходатайству налоговой ввел в отношении ООО «Энки Строй» процедуру наблюдения в связи с тем, что долг организации подходит к миллиарду и составляет уже 964 556 318 рублей.
Сейчас в течение 4 месяцев деятельность «Энки Строй» будет. находится под контролем специалистов, которые проведут анализ финансового состояния и позже предоставят суду документы подтверждающие или опровергающие факт того, что должник сможет погасить указанную сумму.
Об итогах проверки и банкротстве компании будет известно только в сентябре. Однако не исключена вероятность того, что должник вновь сможет вернуться к работе, так как компании холдинга «Арсиб» пытаются обанкротить еще с 2018 года. В отношении предпринимателей уже применялись меры по ограничению действий, но пока многие из запрошенных ФНС компаний так и не были признаны банкротами.