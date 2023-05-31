Арбитражи мая: свиньи-банкроты, налоги завода главы Антипинского НПЗ и 1 млрд долга

«Свиноводческая компания „Мичуринское“», принадлежащая холдингу «Арсиб», задолжала 33 миллиона рублей по обязательным платежам. В эту сумму также входит долг по налогам.

Судебный процесс по компании, которая находится в стадии банкротства еще с 2020 года, но дело берет свое начало еще в 2017 году, тогда между свинофермой и другой компанией «Арсиба» — «СК Олимп» был заключен ряд спорных сделок. Так «Мичуринское» передало компании все поголовье свиней — 27,6 тысяч, а также все расходники и принадлежности. Но компания не получила плату за товар, это позже установил суд.