В тюменских школах детей и учителей заставляют мерзнуть на уроках

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В тюменской школе №25 дети вынуждены мерзнуть на уроках: школьникам запрещают надевать теплые кофты. Об этом дети и их родители сообщили Ura.ru.
«В нашей школе №25 детям запрещают надевать поверх рубашек кофты и свитера. Ученики мерзнут на уроках, но дресс-код для администрации, видимо, важнее», — поделилась мама одного из учеников.
Ученица школы №7 также пожаловалась на холодные кабинеты. По ее словам, дети могут согреться только на перемене, так как отопление есть только в коридорах. На уроках же им приходится сидеть в теплой одежде.
«Буквально: сидишь в двух штанах и все равно мурашки по всему телу. Очень холодно. Причем и учителя страдают: когда актировка и онлайн-занятия, они выходят в эфир из школы в шапках и шарфах, жалуются на то, что мерзнут», — рассказала старшеклассница.
В скором времени школьники снова вернутся в холодные классы. Синоптики пообещали, что аномальные морозы отступят в ближайшие несколько дней.