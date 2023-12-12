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Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В школах Тюмени дети и учителя мерзнут на уроках

В тюменских школах детей и учителей заставляют мерзнуть на уроках

12 декабря 2023, 05:25
Фото: Midjourney

В школах Тюмени дети и учителя мерзнут на уроках

Сейчас, когда школьники сидят по домам из-за аномальных морозов, учителя ведут уроки в онлайн-формате. В этот момент им приходится сидеть в кабинетах в шапках и шарфах.

В тюменской школе №25 дети вынуждены мерзнуть на уроках: школьникам запрещают надевать теплые кофты. Об этом дети и их родители сообщили Ura.ru.

«В нашей школе №25 детям запрещают надевать поверх рубашек кофты и свитера. Ученики мерзнут на уроках, но дресс-код для администрации, видимо, важнее», — поделилась мама одного из учеников.

Ученица школы №7 также пожаловалась на холодные кабинеты. По ее словам, дети могут согреться только на перемене, так как отопление есть только в коридорах. На уроках же им приходится сидеть в теплой одежде.

«Буквально: сидишь в двух штанах и все равно мурашки по всему телу. Очень холодно. Причем и учителя страдают: когда актировка и онлайн-занятия, они выходят в эфир из школы в шапках и шарфах, жалуются на то, что мерзнут», — рассказала старшеклассница.

В скором времени школьники снова вернутся в холодные классы. Синоптики пообещали, что аномальные морозы отступят в ближайшие несколько дней.

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