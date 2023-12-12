«Лучше бы в школу пошли»: тюменские школьники рассказали об учебе во время актировок

Однако стоит отметить, что некоторые родители еще с 2021 года выступают против дистанционного образования. Противники «дистанционки» считают, что обучение через интернет негативно сказывается не только на качестве образования, но и на здоровье детей. Кроме того, имеют место как проблемы качества связи, так и нехватки оборудования в многодетных семьях. Однако тюменские власти пока не намерены отказываться от такого формата обучения в регионе, напротив, на развитие этого направления выделяется дополнительное бюджетирование.