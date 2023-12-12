«Лучше бы в школу пошли»: тюменские школьники рассказали об учебе во время актировок

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В школах города сейчас стараются перевести уроки в дистанционный формат, чтобы в дни актировок образовательный процесс не прерывался. Так у учеников 8-х классов в школе №40 проходит по 4 дистанционных занятия, а по тем предметам, которые не удалось провести удаленно, выдается классная и домашняя работа.
«Это жесть вообще. Вроде хорошо, что не надо в школу тащиться, но тут почти весь день сидишь за этими уроками. В школе, если за 40 минут что-то не успели — все, чао. А тут сколько задали — столько и приходится делать, лучше бы в школу ходили», — говорит восьмиклассница школы № 40.
Также в условиях актировок у школьников регулярно проверяют домашние задания и выставляют за них оценки в журнал. Но, как говорят ученики школы №65 на «удаленке» учителя менее строги в оценках, что помогает многим исправить ситуацию к конце четверти.
«Оценки почти всем хорошие ставят, кто все выполняет. Причем даже дистанционна дают дополнительные задания, чтобы улучшить оценки, очень вовремя морозы к нам пришли. А то на контрольных бы мы точно завалились, а тут хоть так оценки получаем хорошие», — говорит мама шестиклассника.
Однако многие школьники опасаются, что с завтрашнего дня, когда нагрянет потепление и все гарантировано пойдут в школу, им придется с головой окунуться в контрольные и итоговые работы по случаю конца четверти и полугодия, многие боятся, что в них будут затронуты темы, изучать которые детям пришлось самостоятельно.
«Мне перед экзаменами хочется побольше взаимодействовать с учителями, поэтому я не рада была актировкам. К тому же сейчас контрольные начнутся по несколько штук в день, а у меня в 9 классе оценки пойдут в аттестат, поэтому страшно», — говорит девятиклассница школы №92.
Переход на дистанционное образование в связи с актировками становится серьезным испытанием для семей с несколькими школьниками.
«У родителей-то актировок нет. И вы оставляете старшую и младшую с одним компьютером и молитесь, чтобы они не передрались. Приходится одной учиться с компьютера, а второй с телефона, что не очень удобно. Мне кажется, что на такие случаи многодетным семьям школы могли бы выдавать ноутбуки, чтобы детям удобнее было», — говорит Светлана Горянова, мама двух школьниц.
Как объяснил юрист Павел Шадрин, учитывая условия, обозначенные в приказе Министерства просвещения, школы обязаны организовать дистанционное обучение и онлайн-доступ к нему, но не обязаны предоставлять технические устройства и интернет для обучающихся.
«На данный момент законодательство не обязывает школы выдавать технические средства для обучения в дистанционном формате, однако выставление пропусков или плохих оценок из-за невозможности подключиться к уроку также будет считаться необоснованным. А потому такие случаи в школах должна рассматриваться индивидуально», — говорит юрист.
Зачастую в таких случаях в тюменских школах ученикам звонят и объясняют план заданий на день после чего этот результат работы также оценивается.
Однако стоит отметить, что некоторые родители еще с 2021 года выступают против дистанционного образования. Противники «дистанционки» считают, что обучение через интернет негативно сказывается не только на качестве образования, но и на здоровье детей. Кроме того, имеют место как проблемы качества связи, так и нехватки оборудования в многодетных семьях. Однако тюменские власти пока не намерены отказываться от такого формата обучения в регионе, напротив, на развитие этого направления выделяется дополнительное бюджетирование.
Педагогам в актированные дни работать тоже приходится больше, во многом это связано с проблемами фокусирования внимания среди учеников.
«Не все детки могут усидчиво сидеть за монитором и слушать педагога через экран. К тому же ты не видишь, как дети воспринимают материал и все ли они поняли. Из-за этого потом поступает много вопросов от учеников в личные сообщения и приходится больше работать индивидуально», — рассказала учительница русского языка и литературы Елизавета Боровина.
Она также рассказала, что педагогам приходится заранее оценивать вероятность актировки и изменять план работ по запланированным урокам для усвоение в дистанционном формате. Однако, как считает педагог, в некоторых случаях удаленная учеба положительно сказывается на усвоении материала.
«Есть ребята, которым проще разобраться самим и они прекрасно справляются дома. В школе их могут отвлекать одноклассники, а тут ребенок во многом предоставлен сам себе, что помогает развить навыки организации, я считаю, что такое даже полезно для развития учеников», — говорит педагог.
Но уже завтра актировки закончатся и достаточно холодных дней для новых удаленных занятий в этом году больше не предвидится.