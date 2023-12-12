Житель Тюменской области выиграл в лотерею более 14 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
«Рано утром, в 6:22 по московскому времени, 12 декабря 2023 года в 292523-м тираже государственной лотереи „Рапидо“ был разыгран суперприз лотереи — 14 463 537 рублей. К победе счастливчика привели числа 5, 19, 1, 4, 14, 7, 8, 15, отмеченные в первом поле билета, и число 4 — во втором», — рассказали в «Столото».
Уточняется, что победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Единственное, что на данный момент известно — тюменец купил билет онлайн.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тобольска выиграл в лотерее миллион рублей. Билет, принесший ему удачу, он купил на почте.