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Тюменец выиграл в лотерею более 14 миллионов рублей

Житель Тюменской области выиграл в лотерею более 14 миллионов рублей

12 декабря 2023, 09:25
Фото: 1MI

Тюменец выиграл в лотерею более 14 миллионов рублей

Житель Тюменской области принял участие в лотерее «Рапидо» и стал обладателем суперприза — 14.5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».
«Рано утром, в 6:22 по московскому времени, 12 декабря 2023 года в 292523-м тираже государственной лотереи „Рапидо“ был разыгран суперприз лотереи — 14 463 537 рублей. К победе счастливчика привели числа 5, 19, 1, 4, 14, 7, 8, 15, отмеченные в первом поле билета, и число 4 — во втором», — рассказали в «Столото».

Уточняется, что победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Единственное, что на данный момент известно — тюменец купил билет онлайн.

Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тобольска выиграл в лотерее миллион рублей. Билет, принесший ему удачу, он купил на почте.

Тюменец выиграл в лотерее 5 миллионов рублей
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