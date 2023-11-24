Тюменец выиграл в лотерее 5 миллионов рублей

По его словам, дома он еще раз пересчитал выигрыш — до последнего не мог поверить в такой приз. В настоящее время выигранные денежные средства уже поступили на его счет — часть выигрыша мужчина потратил на закрытие ипотеки и покупку мотоцикла для сына, а другую часть отложил на открытие собственного дела.