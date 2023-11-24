Тюменец выиграл в лотерее 5 миллионов рублей

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
По словам мужчины, в лотерейный киоск он пришел со своим сыном.
«Когда дело дошло до заветного билета, сын не увидел ни одного совпадения, но на всякий случай попросил продавца перепроверить. Женщина сказала, что нужно внимательно посчитать символы во всех игровых окошках. Тут и я присоединился помогать. Оказалось, что одно поле в билете было не дотерто. Когда сложили все картинки „песочных часов“, их оказалось 9 штук, и выигрыш составил 5 миллионов» — рассказал Евгений.
По его словам, дома он еще раз пересчитал выигрыш — до последнего не мог поверить в такой приз. В настоящее время выигранные денежные средства уже поступили на его счет — часть выигрыша мужчина потратил на закрытие ипотеки и покупку мотоцикла для сына, а другую часть отложил на открытие собственного дела.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюменской области выиграл 24 миллиона рублей в лотерею «Рапидо». Денежные средства он потратил на покупку дома в Сочи и переезд.