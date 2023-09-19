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Тюменец, выигравший в лотерею, переехал в Сочи

Житель Тюмени выиграл в лотерею «Рапидо» 24 миллиона рублей

19 сентября 2023, 08:22
Фото: 1MI

Тюменец, выигравший в лотерею, переехал в Сочи

Внушительную сумму тюменец потратил на переезд в Сочи. По его словам, он исполнил свою давнюю мечту — купил дом в горах. А теперь раздумывает о приобретении яхты.
«Благодаря выигрышу мы решились на переезд из Тюмени. Из-за проблем со здоровьем подбирали город с мягким климатом. В итоге выбор пал на Сочи. Приобрели дом в горах — в тишине, с приятными звуками природы. Тут теплое солнце, пение птиц, пальмы. Обустраиваемся, высаживаем на участке зеленые насаждения, в том числе привезенный из Тюмени кустарник облепихи», — сообщает пресс-служба организатора лотерей «Столото» со ссылкой на слова супруги победителя.
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Ранее «Наш Город» писал, что студент из Тюмени выиграл в викторине «Zнай свой край» фестиваля «Тюменская осень» автомобиль. Молодой человек ответил правильно на все заданные вопросы.

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