Житель Тюмени выиграл в лотерею «Рапидо» 24 миллиона рублей

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
«Благодаря выигрышу мы решились на переезд из Тюмени. Из-за проблем со здоровьем подбирали город с мягким климатом. В итоге выбор пал на Сочи. Приобрели дом в горах — в тишине, с приятными звуками природы. Тут теплое солнце, пение птиц, пальмы. Обустраиваемся, высаживаем на участке зеленые насаждения, в том числе привезенный из Тюмени кустарник облепихи», — сообщает пресс-служба организатора лотерей «Столото» со ссылкой на слова супруги победителя.
Ранее «Наш Город» писал, что студент из Тюмени выиграл в викторине «Zнай свой край» фестиваля «Тюменская осень» автомобиль. Молодой человек ответил правильно на все заданные вопросы.