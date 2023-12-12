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В Тюмени два вандала повредили елку на пешеходной улице Дзержинского. ВИДЕО

В Тюмени два вандала повредили елку на пешеходной улице Дзержинского. ВИДЕО

12 декабря 2023, 12:13
Фото: 1MI
Сегодня ночью новогоднюю елку, установленную на пешеходной улице Дзержинского, повредили вандалы. О происшествии рассказали в пресс-службе мэрии Тюмени.
Видео: пресс-служба администрации Тюмени
«Теперь елочке потребуется ремонт, а пешеходной улице — новое украшение. Очень жаль, что некоторые люди не берегут созданную другими новогоднюю атмосферу», — отмечено в сообщении.

Неподалеку от елки установлены видеокамеры, которые зафиксировали произошедшее, а также лица тех, кто это сделал. На кадрах хорошо видно, что мимо праздничной инсталляции проходили двое мужчин, один вдруг свернул к елке и начал валить ее на землю.

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