В Тюмени два вандала повредили елку на пешеходной улице Дзержинского. ВИДЕО

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
«Теперь елочке потребуется ремонт, а пешеходной улице — новое украшение. Очень жаль, что некоторые люди не берегут созданную другими новогоднюю атмосферу», — отмечено в сообщении.
Неподалеку от елки установлены видеокамеры, которые зафиксировали произошедшее, а также лица тех, кто это сделал. На кадрах хорошо видно, что мимо праздничной инсталляции проходили двое мужчин, один вдруг свернул к елке и начал валить ее на землю.