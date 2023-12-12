В Тюмени два вандала повредили елку на пешеходной улице Дзержинского. ВИДЕО

Неподалеку от елки установлены видеокамеры, которые зафиксировали произошедшее, а также лица тех, кто это сделал. На кадрах хорошо видно, что мимо праздничной инсталляции проходили двое мужчин, один вдруг свернул к елке и начал валить ее на землю.