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В Тюменской области могут отменить транспортный налог

Тюменцам рассказали, для кого в регионе могут отменить транспортный налог

12 декабря 2023, 13:11
Фото: 1MI

В Тюменской области могут отменить транспортный налог

Членов семей тюменских участников инвалидов и участников войны, а также ветеранов боевых действий предложили освободить от транспортного налога. Соответствующий законопроект опубликовали депутаты Областной Думы.

Пока такая льгота распространяется только на самих ветеранов боевых действий, участников ВОВ, а также на всех военнослужащих, принимающих участие в СВО (в том числе, на контрактников и мобилизованных), но не касается членов семей ни одной из категорий.

Предполагается, что после принятия законопроекта, вне зависимости от прочих факторов, воспользоваться льготой смогут родители и супруги погибших инвалидов войны, участника Великой Отечественной или ветерана боевых действий. Мера поддержки будет распространяться на один легковой автомобиль объемом двигателя до 150 литров (включительно).

Кроме того, продлить отмену транспортного налога могут и для участников СВО. Для них действующим законодательством предусмотрено освобождение от уплаты только на 2021–2022 год.

— Законопроектом предлагается продлить действие налоговой льготы также и на налоговый период 2023 года (уплата налога в 2024 году). Прогнозируемая сумма налоговых льгот в результате предлагаемых изменений оценивается порядка 1,2 млн рублей в год, — говорится в законопроекте.

Ранее «Наш город» писал о расширении круга лиц, которые освобождаются от уплаты земельного налога. Предполагается, что в список таких внесут ветеранов боевых действий.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Военнослужащие#Законопроект#Транспортный налог#Инна Доровская#Ветераны боевых действий
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