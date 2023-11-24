«Это не женская работа»: еще одну тюменку не пустили СВО

Ольга подписала контракт на военную службу 5 июля 2023 года. В Тюмени на протяжении 30 лет она работала в больнице, в отделении анестезиологии и реаниматологии. Женщина планировала отправиться на спецоперацию, чтобы помогать бойцам, но в итоге на протяжении нескольких месяцев живет в казарме для солдат-срочников в Белгородской области.