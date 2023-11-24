nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Тюменка подписала контракт с Минобороны, но ее не пускают на СВО

«Это не женская работа»: еще одну тюменку не пустили СВО

24 ноября 2023, 06:10
Фото: Midjourney

Тюменка подписала контракт с Минобороны, но ее не пускают на СВО

Ольга подписала контракт еще в июле и с того времени живет в казарме в Белгородской области. У женщины большой медицинский опыт, но он оказался не нужен.

Ольга подписала контракт на военную службу 5 июля 2023 года. В Тюмени на протяжении 30 лет она работала в больнице, в отделении анестезиологии и реаниматологии. Женщина планировала отправиться на спецоперацию, чтобы помогать бойцам, но в итоге на протяжении нескольких месяцев живет в казарме для солдат-срочников в Белгородской области.

О том, что на СВО требуются медики, тюменка узнала из социальных сетей. Со всеми необходимыми документами она пришла в военный комиссариат.

«В результате подписала контракт и уехала в часть в Белгородской области. Оказалось, что эта часть находится в теробороне и в зону СВО девочек-медиков не пускают. Не хотят нас видеть там. Так и объясняют: „Это не женская работа. Вы должны здесь, в миру быть“, — рассказывает Ольга „72.ru“.
Тюменская медсестра в зоне СВО получит от волонтеров 51 коробку медикаментов
Узнать подробнее

По ее словам, в такую ситуацию попали как минимум 20 женщин из разных городов страны. Каждая их них подписала контракт, чтобы отправиться на СВО.

«У нас есть командир роты, мы его озадачиваем. Он говорит: „Вам там нечего делать, сидите здесь“. В нашей роте 30 человек, из них 20 женщин. Они тоже подписали контракт, чтобы уйти за ленточку в госпиталь. Все из разных городов: Нижний Новгород, Питер, Москва, Воронеж. Знаю, что на Украине в госпиталях работают мужчины без медицинского образования, просто с курсами санинструктора», — говорит тюменка.

Сейчас, по словам Ольги, в казарме работы для нее нет. Поэтому она просто гуляет по городу и читает книги.

Тюменским росгвардейцам выплатят по 100 тыс руб на СВО
Узнать подробнее
«Зарплата меньше, чем на гражданке. Но там бы я жила в комфорте, с домом. В моих планах добиться того, чтобы уйти за ленточку в госпиталь. Командир роты всё еще обещает помочь. Если не получится, была мысль после окончания контракта рассказать женщинам, чтобы они не ехали и никогда не подписывали контракт. Я о своем решении уже пожалела, но разорвать контракт не могу в любом случае», — подытожила женщина.

Ранее «Наш Город» рассказывал о другой тюменке, попавшей в аналогичную ситуацию. Ирина подписала контракт с Минобороны 27 июля и отправилась на спецоперацию, чтобы помогать бойцам.

Там она пробыла чуть больше недели, но врачи сообщили, что у нее ВИЧ. Женщина вернулась в Россию и сделала тест повторно. Он оказался отрицательным, но вернуться обратно она не может уже больше месяца.

Читайте также:
В зоне СВО погиб 22-летний радиотелефонист из Тюменской областиПогибший на СВО тюменский страйкболист Александр Дергачев награжден Орденом мужества«Никто не будет забыт»: в Тюмени принимают заявки на поиск пропавших без вести в СВО
#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Проблемы#Женщина#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Где зеленый коридор?»: почему в Тюмени стало больше пробок и жалоб на светофоры
Вчера, 07:27
«Шуба или пуховик?»: стилист рассказал тюменцам, какую одежду выбрать на эту зиму
Вчера, 09:18
На помощь учителям: в тюменской школе за порядком теперь следят отцы учеников
Вчера, 02:17
ТОП-5 худших поликлиник Тюмени — народный антирейтинг
Вчера, 09:21
Из столовой в легенду: в Тюмени навсегда закрыли кафе-бар «На Рижской»
Вчера, 03:33
Гендиректор КАМАЗа Когогин лично доставил технику для танкистов в зону СВО
Вчера, 07:07