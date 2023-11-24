«Это не женская работа»: еще одну тюменку не пустили СВО

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Ольга подписала контракт на военную службу 5 июля 2023 года. В Тюмени на протяжении 30 лет она работала в больнице, в отделении анестезиологии и реаниматологии. Женщина планировала отправиться на спецоперацию, чтобы помогать бойцам, но в итоге на протяжении нескольких месяцев живет в казарме для солдат-срочников в Белгородской области.
О том, что на СВО требуются медики, тюменка узнала из социальных сетей. Со всеми необходимыми документами она пришла в военный комиссариат.
«В результате подписала контракт и уехала в часть в Белгородской области. Оказалось, что эта часть находится в теробороне и в зону СВО девочек-медиков не пускают. Не хотят нас видеть там. Так и объясняют: „Это не женская работа. Вы должны здесь, в миру быть“, — рассказывает Ольга „72.ru“.
По ее словам, в такую ситуацию попали как минимум 20 женщин из разных городов страны. Каждая их них подписала контракт, чтобы отправиться на СВО.
«У нас есть командир роты, мы его озадачиваем. Он говорит: „Вам там нечего делать, сидите здесь“. В нашей роте 30 человек, из них 20 женщин. Они тоже подписали контракт, чтобы уйти за ленточку в госпиталь. Все из разных городов: Нижний Новгород, Питер, Москва, Воронеж. Знаю, что на Украине в госпиталях работают мужчины без медицинского образования, просто с курсами санинструктора», — говорит тюменка.
Сейчас, по словам Ольги, в казарме работы для нее нет. Поэтому она просто гуляет по городу и читает книги.
«Зарплата меньше, чем на гражданке. Но там бы я жила в комфорте, с домом. В моих планах добиться того, чтобы уйти за ленточку в госпиталь. Командир роты всё еще обещает помочь. Если не получится, была мысль после окончания контракта рассказать женщинам, чтобы они не ехали и никогда не подписывали контракт. Я о своем решении уже пожалела, но разорвать контракт не могу в любом случае», — подытожила женщина.
Ранее «Наш Город» рассказывал о другой тюменке, попавшей в аналогичную ситуацию. Ирина подписала контракт с Минобороны 27 июля и отправилась на спецоперацию, чтобы помогать бойцам.
Там она пробыла чуть больше недели, но врачи сообщили, что у нее ВИЧ. Женщина вернулась в Россию и сделала тест повторно. Он оказался отрицательным, но вернуться обратно она не может уже больше месяца.