В Тюменской области 90 автовладельцев ездят на авто дороже 10 миллионов рублей

По данным налоговой службы, повышающий коэффициент (3) применяется только для автомобилей стоимостью от 10 миллионов рублей с учетом их года выпуска: 10-15 миллионов рублей включительно — не старше 10 лет, от 15 миллионов рублей — не более 20 лет.