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90 тюменских автовладельцев обязали заплатить налог на роскошь

В Тюменской области 90 автовладельцев ездят на авто дороже 10 миллионов рублей

16 ноября 2023, 05:48
Фото: 1MI

90 тюменских автовладельцев обязали заплатить налог на роскошь

В Тюменской области 90 жителям придется заплатить налог на роскошь за свои автомобили стоимостью более 10 миллионов рублей.

По данным налоговой службы, повышающий коэффициент (3) применяется только для автомобилей стоимостью от 10 миллионов рублей с учетом их года выпуска: 10-15 миллионов рублей включительно — не старше 10 лет, от 15 миллионов рублей — не более 20 лет.

В минувшем году наибольшая сумма транспортного налога составляла немногим больше 2 миллионов рублей. В целом в 2022 году жители региона заплатили 1,9 миллиардов рублей транспортного налога.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросло число жителей с годовым доходом более 100 миллионов рублей. В регионе доход в размере, превышающем 100 миллионов рублей, задекларировали 92 налогоплательщика, из них 69 — жители областной столицы.

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#Общество#Тюмень#Транспорт#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Налоги#Транспортный налог
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