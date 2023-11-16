В Тюменской области 90 автовладельцев ездят на авто дороже 10 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
По данным налоговой службы, повышающий коэффициент (3) применяется только для автомобилей стоимостью от 10 миллионов рублей с учетом их года выпуска: 10-15 миллионов рублей включительно — не старше 10 лет, от 15 миллионов рублей — не более 20 лет.
В минувшем году наибольшая сумма транспортного налога составляла немногим больше 2 миллионов рублей. В целом в 2022 году жители региона заплатили 1,9 миллиардов рублей транспортного налога.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросло число жителей с годовым доходом более 100 миллионов рублей. В регионе доход в размере, превышающем 100 миллионов рублей, задекларировали 92 налогоплательщика, из них 69 — жители областной столицы.