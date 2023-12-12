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В школах Тюмени отменили занятия для первой смены

В тюменских школах отменены занятия для первой смены

12 декабря 2023, 02:06
Фото: 1MI

В школах Тюмени отменили занятия для первой смены

Морозы пока не отступили. В связи с этим, предупреждает администрация Тюмени, в школах города отменены уроки.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-11 классах в очном режиме отменяются», — сообщили в Телеграм-канале администрации города.

О том, как сегодня будет учиться вторая смена — пока не сообщается.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени возник дефицит строителей и водителей. Им готовы платить до 350 тысяч рублей в месяц.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Школа#Школьники#Школы#Новости тюмени#Тюменцы#Морозы#Актированный день#Актировка#Любовь Селезнева
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