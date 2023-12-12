В тюменских школах отменены занятия для первой смены

Posted Сегодня, 02:06
Published Сегодня, 02:06
Modified Сегодня, 02:09
Updated Сегодня, 02:09
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-11 классах в очном режиме отменяются», — сообщили в Телеграм-канале администрации города.
О том, как сегодня будет учиться вторая смена — пока не сообщается.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени возник дефицит строителей и водителей. Им готовы платить до 350 тысяч рублей в месяц.