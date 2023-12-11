В Ялуторовске из-за морозов отменили шесть автобусных рейсов

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Published Сегодня, 02:31
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Аномальные морозы напрямую влияют на движение транспорта. Так, в Ялуторовске отменили сразу шесть автобусных рейсов. Об этом сообщили в администрации города.
Так, отменили рейсы автобусов №511, №512 и №637. А именно: на 5:20 и 6:50 до Тюмени, на 6:00 до села Исетское, а также на 7:15, 8:40 и 8:55 до Ялуторовска.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские таксисты подняли цены на свои услуги в четыре раза. Стоимость проезда выросла с приходом морозов.