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В Ялуторовске из-за морозов отменяются автобусные рейсы

В Ялуторовске из-за морозов отменили шесть автобусных рейсов

11 декабря 2023, 02:31
Фото: 1MI

В Ялуторовске из-за морозов отменяются автобусные рейсы

Изменения в расписании вступили в силу этим утром. Они введены с целью соблюдения безопасности дорожного движения.

Аномальные морозы напрямую влияют на движение транспорта. Так, в Ялуторовске отменили сразу шесть автобусных рейсов. Об этом сообщили в администрации города.

Так, отменили рейсы автобусов №511, №512 и №637. А именно: на 5:20 и 6:50 до Тюмени, на 6:00 до села Исетское, а также на 7:15, 8:40 и 8:55 до Ялуторовска.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские таксисты подняли цены на свои услуги в четыре раза. Стоимость проезда выросла с приходом морозов.

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#Общество#Тюменская область#Автобусы#Дороги#Безопасность на дорогах#Ялуторовск#Ялуторовский район#Морозы#Любовь Селезнева#Рейсы
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