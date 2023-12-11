nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Тюменские медики всю ночь спасали мужчин, уснувших в мороз на скамейках и тротуарах

Тюменские медики всю ночь спасали мужчин, уснувших в мороз на скамейках и тротуарах

11 декабря 2023, 09:30
Фото: 1MI
Почти все пострадавшие попали в больницу. У каждого диагностировано обморожение пальцев и рук.

За минувшую ночь тюменским медикам удалось спасти нескольких мужчин с обморожениями.

В два часа ночи на Закалужской остановились две фуры: на дороге лежал мужчина. 50-летний пьяный тюменец уснул прямо на проезжей части и если бы не внимательность водителей, он бы замерз насмерть.

Мужчина отогрелся в машине. От медицинской помощи он отказался, его передали сотрудникам ГИБДД.

Также врачи скорой помощи спасли еще троих мужчин, уснувших на лавочках и тротуарах. Им помогали прохожие и автомобилисты, их отогревали в подъездах и машинах, после чего передавали медикам.

В Ялуторовске из-за морозов отменили шесть автобусных рейсов
Узнать подробнее

Всех троих доставили в больницу с обморожениями пальцев и рук. Всего за минувшие выходные помощь потребовалась семи пострадавшим от холода тюменцам.

Департамент здравоохранения региона настоятельно рекомендует как можно меньше находиться на улице, выходить из дома только в шапке, варежках и с шарфом, в обувь положить теплые стельки и отказаться от выхода на улицу в нетрезвом состоянии.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы массово записывают видеообращения к президенту Владимиру Путину. Люди просят помочь в решении проблем с электро- и теплоснабжением.

Читайте также:
Аномальные морозы в Тюменской области отступят через три дняВ Тюмени жители многоэтажки пожаловались на потоп и отсутствие тепла в морозы. ВИДЕО«Влияние морозов»: уровень воды в Туре снова побил антирекорд
#Общество#Тюмень#Медицина#Тюменская область#Пострадавшие#Новости тюмени#Тюменцы#Медики#Обморожения#Морозы#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Здесь невозможно жить!»: почему новостройки в Тюмени все чаще сдаются недоделанными
Сегодня, 07:17
«Помогите! Замерзаем!»: тюменцы массово записывают обращения к президенту Путину
Сегодня, 05:40
«Сможешь ли ты выжить?»: только 5% тюменцев знают, как спастись от мороза
8 декабря, 08:49
Стало известно, когда в Тюмени закончатся аномальные холода
Сегодня, 08:56
В Тюмени не хватает водителей и строителей. Им готовы платить до 350 тысяч рублей
Сегодня, 07:17
«За мной ведут охоту»: тюменский медик рассказал о своей службе в зоне СВО
Сегодня, 09:42