Тюменские медики всю ночь спасали мужчин, уснувших в мороз на скамейках и тротуарах

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
За минувшую ночь тюменским медикам удалось спасти нескольких мужчин с обморожениями.
В два часа ночи на Закалужской остановились две фуры: на дороге лежал мужчина. 50-летний пьяный тюменец уснул прямо на проезжей части и если бы не внимательность водителей, он бы замерз насмерть.
Мужчина отогрелся в машине. От медицинской помощи он отказался, его передали сотрудникам ГИБДД.
Также врачи скорой помощи спасли еще троих мужчин, уснувших на лавочках и тротуарах. Им помогали прохожие и автомобилисты, их отогревали в подъездах и машинах, после чего передавали медикам.
Всех троих доставили в больницу с обморожениями пальцев и рук. Всего за минувшие выходные помощь потребовалась семи пострадавшим от холода тюменцам.
Департамент здравоохранения региона настоятельно рекомендует как можно меньше находиться на улице, выходить из дома только в шапке, варежках и с шарфом, в обувь положить теплые стельки и отказаться от выхода на улицу в нетрезвом состоянии.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы массово записывают видеообращения к президенту Владимиру Путину. Люди просят помочь в решении проблем с электро- и теплоснабжением.