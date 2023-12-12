Тюменский застройщик назвал свою новую высотку в честь одного из архитекторов Гитлера

Эрнест Нойфер работал в команде главного архитектора, сподвижника Адольфа Гитлера — Альберта Шпеера. При чем, как пишет SM-News Тюмень, Нойферт занимался индустриальным проектированием, в том числе заводов, выпускающих оружие. Жилых домов в его портфолио нет. Также известно, что шеф Нойфера — Шпеер Нюрнбергским трибуналом был приговорен к 20-летнему заключению.