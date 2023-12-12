Тюменский застройщик назвал свою новую высотку в честь одного из архитекторов Гитлера

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
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Эрнест Нойфер работал в команде главного архитектора, сподвижника Адольфа Гитлера — Альберта Шпеера. При чем, как пишет SM-News Тюмень, Нойферт занимался индустриальным проектированием, в том числе заводов, выпускающих оружие. Жилых домов в его портфолио нет. Также известно, что шеф Нойфера — Шпеер Нюрнбергским трибуналом был приговорен к 20-летнему заключению.
На сайте строительной компании о данных фактах ничего не сказано. Эрнст Нойферт упоминается застройщиком, как отец архитектурной эргономики и автор книги «Строительное проектирование».
«„Дом Нойферта“ — это проект, созданный в соответствии с принципами, которые когда-то в 1936 году заложил Эрнст Нойферт. Здесь вы не найдете ни одной плохой планировки. Его называют отцом эргономики», — говорится в описании проекта.
Издание отмечает, что сегодня с учетом геополитической ситуации и борьбы России с нацизмом, название новому дому подобрано не самое удачное.