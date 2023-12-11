До дома не доехал: у пьяного тюменца конфисковали иномарку

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:47
В декабре 2022 года водителя привлекли к административной ответственности: он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Выводы он не сделал и снова сел пьяным за руль Hyundai Sonata, но уже в марте 2023 года. Мужчина ехал домой, но на его пути встретились сотрудники Госавтоинспекции. Тогда его и отстранили от управления автомобилем.
Суд назначил мужчине наказание в виде выплаты штрафа в размере 200 тысяч рублей, а также лишил его водительских прав на два года. Автомобиль тюменца ушел в доход государства.
Ранее «Наш город» сообщал, что у жителя Тобольска конфисковали автомобиль за «пьяное» вождение. Мужчина дважды садился за руль в нетрезвом состоянии.