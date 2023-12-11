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У тюменца конфисковали автомобиль за пьяное вождение

До дома не доехал: у пьяного тюменца конфисковали иномарку

11 декабря 2023, 08:44
Фото: 1MI

У тюменца конфисковали автомобиль за пьяное вождение

Уватский районный суд вынес приговор 40-летнему жителю поселка Демьянка. Мужчина неоднократно попадался за рулем автомобиля в нетрезвом виде.
Сюжет
Суд

В декабре 2022 года водителя привлекли к административной ответственности: он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Выводы он не сделал и снова сел пьяным за руль Hyundai Sonata, но уже в марте 2023 года. Мужчина ехал домой, но на его пути встретились сотрудники Госавтоинспекции. Тогда его и отстранили от управления автомобилем.

Суд назначил мужчине наказание в виде выплаты штрафа в размере 200 тысяч рублей, а также лишил его водительских прав на два года. Автомобиль тюменца ушел в доход государства.

Ранее «Наш город» сообщал, что у жителя Тобольска конфисковали автомобиль за «пьяное» вождение. Мужчина дважды садился за руль в нетрезвом состоянии.

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