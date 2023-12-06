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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Пьяного грейдериста без прав поймали после ДТП на тюменской трассе

Пьяный грейдерист без прав устроил ДТП на тюменской трассе и скрылся

6 декабря 2023, 13:14
Фото: 1MI

Пьяного грейдериста без прав поймали после ДТП на тюменской трассе

Выпил и поехал чистить снег в село Княжево. Пьяного грейдериста поймали на трассе Тюмень-Омск накануне вечером. Об этом рассказали региональные автоинспекторы.
Сюжет
ДТП

События развивались так: водитель автогрейдера — коммунальной машины, с помощью которой, в том числе, убирают снег — ехал по трассе Тюмень-Омск в сторону села Княжево. На 36-м километре он столкнулся с большегрузом. По предварительным данным, эту аварию спровоцировал именно грейдерист — выехал на полосу встречного движения.

С места ДТП он уехал, задержали его очевидцы.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Прибывшие на место автоинспекторы обнаружили, что коммунальщик пьян — алкотестер показал 1.08 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Кроме того, выяснилось, что срок действия прав грейдерист закончился 4 года назад.

Сейчас автоинспекторы пытаются выяснить, как такой водитель оказался за рулем коммунальной техники. А жители села Княжево, похоже, временно остались без уборки снега. По крайней мере, пока нетрезвому и «бесправному» виновнику ДТП не найдется замена.

Фото: ГИБДД Тюменской области

За нарушение ПДД — выезд на «встречку» — водителя уже оштрафовали.

Ранее «Наш город» рассказывал о тюменце, который попал под уголовное дело за пьяное ДТП с шестью автомобилями. Прокуроры уже направили дело в суд.

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#ДТП#ГИБДД#Нарушение ПДД#Права#Инна Доровская
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