Пьяный грейдерист без прав устроил ДТП на тюменской трассе и скрылся

События развивались так: водитель автогрейдера — коммунальной машины, с помощью которой, в том числе, убирают снег — ехал по трассе Тюмень-Омск в сторону села Княжево. На 36-м километре он столкнулся с большегрузом. По предварительным данным, эту аварию спровоцировал именно грейдерист — выехал на полосу встречного движения.