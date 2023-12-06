Пьяный грейдерист без прав устроил ДТП на тюменской трассе и скрылся

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
События развивались так: водитель автогрейдера — коммунальной машины, с помощью которой, в том числе, убирают снег — ехал по трассе Тюмень-Омск в сторону села Княжево. На 36-м километре он столкнулся с большегрузом. По предварительным данным, эту аварию спровоцировал именно грейдерист — выехал на полосу встречного движения.
С места ДТП он уехал, задержали его очевидцы.
Прибывшие на место автоинспекторы обнаружили, что коммунальщик пьян — алкотестер показал 1.08 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Кроме того, выяснилось, что срок действия прав грейдерист закончился 4 года назад.
Сейчас автоинспекторы пытаются выяснить, как такой водитель оказался за рулем коммунальной техники. А жители села Княжево, похоже, временно остались без уборки снега. По крайней мере, пока нетрезвому и «бесправному» виновнику ДТП не найдется замена.
За нарушение ПДД — выезд на «встречку» — водителя уже оштрафовали.
Ранее «Наш город» рассказывал о тюменце, который попал под уголовное дело за пьяное ДТП с шестью автомобилями. Прокуроры уже направили дело в суд.