Тюменец попал под суд за «пьяное» ДТП с шестью автомобилями

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Прокуратура Центрального административного округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 45-летнего местного жителя.
В декабре 2021 года мужчину привлекли к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
21 августа 2023 года он снова сел за пьяным за руль MERCEDES BENZ. Проезжая по улице Советской, мужчина не справился с управлением, устроил аварию с шестью машинами и влетел в ограждение.
Сотрудники ДПС отстранили водителя от управления автомобилем. Прокуратура направила уголовное дело в Центральный районный суд Тюмени на рассмотрение.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области осудят бабушку за аварию, в которой пострадал ее внук. Пожилая женщина села за руль в нетрезвом состоянии.