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На тюменца завели уголовное дело за «пьяное» ДТП

Тюменец попал под суд за «пьяное» ДТП с шестью автомобилями

1 декабря 2023, 06:24
Фото: 1MI

На тюменца завели уголовное дело за «пьяное» ДТП

Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. Ранее он уже нарушал правила дорожного движения.
Сюжет
ДТП

Прокуратура Центрального административного округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 45-летнего местного жителя.

В декабре 2021 года мужчину привлекли к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

21 августа 2023 года он снова сел за пьяным за руль MERCEDES BENZ. Проезжая по улице Советской, мужчина не справился с управлением, устроил аварию с шестью машинами и влетел в ограждение.

Сотрудники ДПС отстранили водителя от управления автомобилем. Прокуратура направила уголовное дело в Центральный районный суд Тюмени на рассмотрение.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области осудят бабушку за аварию, в которой пострадал ее внук. Пожилая женщина села за руль в нетрезвом состоянии.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Водители#Прокуратура#Тюменцы#Аварии#Нетрезвые водители#Безопасность на дорогах#Любовь Селезнева
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