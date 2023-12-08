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Пьяный тюменец избил таксиста за отмену вызова

Пьяный тюменец сломал нос таксисту за отмену вызова

8 декабря 2023, 02:52
Фото: 1MI

Пьяный тюменец избил таксиста за отмену вызова

Таксист с переломами носа и челюсти был доставлен в больницу. О пациенте медики сообщили полицейским.
Сюжет
Драка

После выяснения обстоятельств стражи порядка задержали тюменца 1992 года рождения. Вызов таксисту поступил в ночное время. Приехав на место, он увидел двух подвыпивших мужчин, один из которых собирался сесть в машину.

Водитель отказался везти пьяного пассажира и отменил заказ, на что тот попросил таксиста выйти из автомобиля на разговор. Диалог перерос в драку, в ходе которой водитель получил удары по лицу.

В отношении пьяного дебошира возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Ему грозят до трех лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» сообщал, что пьяный грейдерист устроил аварию на тюменской трассе и скрылся с места происшествия. Мужчина выехал на встречную полосу.

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