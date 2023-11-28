У примерного семьянина из Тобольска изъяли автомобиль за «пьяное» вождение

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
В ночь с 8 на 9 сентября 2023 года мужчина вновь сел пьяным за руль и был задержан на одной из улиц города сотрудниками ГИБДД. Проходить медосвидетельствование он отказался.
К слову, по месту жительства и по месту работы мужчина характеризуется положительно, а также у него есть малолетние дети.
Суд учел эти смягчающие обстоятельства и назначил нарушителю 300 часов обязательных работ. Транспорт конфисковали в доход государства.
Ранее «Наш Город» сообщал, что суд конфисковал у тюменца Hyundai за повторное «пьяное» вождение. Мужчину также привлекли к обязательным работам.