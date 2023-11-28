nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

У жителя Тобольска конфисковали машину за «пьяное» вождение

У примерного семьянина из Тобольска изъяли автомобиль за «пьяное» вождение

28 ноября 2023, 03:40
Фото: 1MI

У жителя Тобольска конфисковали машину за «пьяное» вождение

27 декабря 2022 года жителя Ялуторовска привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, но никаких выводов он из этого не сделал и спустя время его поймали снова.
Сюжет
Суд

В ночь с 8 на 9 сентября 2023 года мужчина вновь сел пьяным за руль и был задержан на одной из улиц города сотрудниками ГИБДД. Проходить медосвидетельствование он отказался.

«Почему нет закона?»: тюменские водители сбивают детей и уходят от ответственности
Узнать подробнее

К слову, по месту жительства и по месту работы мужчина характеризуется положительно, а также у него есть малолетние дети.

Суд учел эти смягчающие обстоятельства и назначил нарушителю 300 часов обязательных работ. Транспорт конфисковали в доход государства.

Ранее «Наш Город» сообщал, что суд конфисковал у тюменца Hyundai за повторное «пьяное» вождение. Мужчину также привлекли к обязательным работам.

Читайте также:
В Тюмени водители прячут номера авто под «хамелеоном», чтобы не платить штрафы ГИБДДВодителя, перевозившего 5 килограммов мефедрона, задержали на трассе Тюмень — ОмскВ тюменском селе водитель не заметил и сбил 16-летнюю школьницу
#Общество#Тюменская область#ГИБДД#Водительские права#Суд#Водители#Тюменцы#Автомобили#Нетрезвые водители#Безопасность на дорогах#Ялуторовский район#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Почему нет закона?»: тюменские водители сбивают детей и уходят от ответственности
Вчера, 08:19
«Почти без сна»: как тюменские кондитеры создавали торты-победители конкурса в Москве
Вчера, 12:16
В Тюмени выставили на продажу ресторан, не успевший проработать и года
Вчера, 03:11
Душа требует праздника: сколько тюменцы заплатят за корпоратив из своего кармана?
Вчера, 05:15
В центре Тюмени откроется торговый центр с бассейном
Вчера, 03:56
Тюменский футболист погиб на СВО
Вчера, 06:30