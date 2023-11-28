У примерного семьянина из Тобольска изъяли автомобиль за «пьяное» вождение

У жителя Тобольска конфисковали машину за «пьяное» вождение

27 декабря 2022 года жителя Ялуторовска привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, но никаких выводов он из этого не сделал и спустя время его поймали снова.