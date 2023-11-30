В Тюменской области осудят бабушку за пьяное ДТП, в котором пострадал ее внук

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Об этом сегодня, 30 ноября, рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«Обвиняемая, будучи в состоянии опьянения, подвозила на автомобиле DATSUN on DO свою дочь и внуков 4 и 12 лет на дачу. Двигаясь по территории СНТ „Садовод“ в Тобольском районе, женщина не справилась с управлением — автомобиль сначала съехал в кювет, а затем врезался в дерево. В результате ДТП 4-летнему пассажиру причинен тяжкий вред здоровью (закрытый перелом плечевой кости)», — пояснили в ведомстве.
Обвиняемая признала свою вину и принесла извинения. Также она приняла меры к заглаживанию причиненного вреда. Все эти обстоятельства будут учтены при вынесении приговора. Материалы дела вместе с обвинительным заключением уже переданы в суд.