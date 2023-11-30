В Тюменской области осудят бабушку за пьяное ДТП, в котором пострадал ее внук

Завершено следствие по уголовному делу в отношении 74-летней жительницы Тобольска, которая в июне этого года в нетрезвом состоянии села за руль и врезалась в дерево. В салоне автомобиля в этот момент находились ее дочь и двое внуков, младший из них получил тяжелые травмы.