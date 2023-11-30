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В Тюменской области осудят бабушку за пьяное ДТП, в котором пострадал ее внук

В Тюменской области осудят бабушку за пьяное ДТП, в котором пострадал ее внук

30 ноября 2023, 11:21
Фото: 1MI
Завершено следствие по уголовному делу в отношении 74-летней жительницы Тобольска, которая в июне этого года в нетрезвом состоянии села за руль и врезалась в дерево. В салоне автомобиля в этот момент находились ее дочь и двое внуков, младший из них получил тяжелые травмы.

Об этом сегодня, 30 ноября, рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Обвиняемая, будучи в состоянии опьянения, подвозила на автомобиле DATSUN on DO свою дочь и внуков 4 и 12 лет на дачу. Двигаясь по территории СНТ „Садовод“ в Тобольском районе, женщина не справилась с управлением — автомобиль сначала съехал в кювет, а затем врезался в дерево. В результате ДТП 4-летнему пассажиру причинен тяжкий вред здоровью (закрытый перелом плечевой кости)», — пояснили в ведомстве.

Обвиняемая признала свою вину и принесла извинения. Также она приняла меры к заглаживанию причиненного вреда. Все эти обстоятельства будут учтены при вынесении приговора. Материалы дела вместе с обвинительным заключением уже переданы в суд.

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#Общество#Ирина Швецова#Пьяное вождение
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