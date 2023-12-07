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Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Итоги дня в Тюмени: детсадовцы моют унитазы, подорожали яйца, поджог, морозная сводка

Итоги дня в Тюмени: детсадовцы моют унитазы, подорожали яйца, поджог, морозная сводка

7 декабря 2023, 16:12
Фото: 1MI
Дайджест событий за 7 декабря в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тюменской области яйца подорожали до 150 рублей

В Тюменской области цены на куриные яйца побили очередной рекорд — десяток яиц категории С1 в некоторых магазинах продают за 146-153 рублей.

«Золотые» яйца предлагают тобольская «Пятерочка» и тюменская «Лента». В других магазина десяток яиц пока можно найти от 109 до 140 рублей.

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В Тюмени неизвестные попытались сжечь трансформатор ж/д ветки для военных грузов

Неизвестные злоумышленники попытались поджечь трансформаторную станцию Свердловской железной дороги недалеко от Тюмени. Известно, что эти пути используются для перевозки военных грузов.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Сейчас им занимаются правоохранительные органы.

«Да, это произошло на территории Тюменской области. Это трансформатор, повреждение которого, не несет в себе угрозы отключения электроэнергии», — пояснили «Нашему городу» в местной полиции.
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В Тюмени воспитательница детсада отправила непослушных малышей мыть унитазы

В тюменском детском саду № 79 «Золотой Ключик» воспитатель отправила детей мыть унитазы за плохое поведение. Непослушным малышам вручили, ершики, перчатки и детское мыло. После этого детей отправили менять постельное белье.

Педагог уверяет, что дети работу восприняли, как игру и занимались ей не более пяти минут.

«Побулькались весело в унитазе и пошли гулять. Ребята могли отказаться — за это их никто наказывать бы не стал», — пояснила воспитательница.
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Жители тюменского Патрушево вынуждены два километра идти к остановке по морозу

В районе деревни Патрушева, которая за последние годы буквально обросла новостройками, долгое время не могут установит остановочный пункт и запустить до новых ЖК общественный транспорт. Сейчас жильцам этого района приходится по 2 км идти до ближайшей остановки.

«Тут уже полгода живут люди, но ни одной остановки так и не поставили. Нас около 700 человек прислали на прямую линию с губернатором Тюменской области Александром Моором, но никто не ответил», — рассказала «Нашему городу» местная жительница Дарья Ж.

В администрации города с данной проблемой знакомы. Более того, есть даже подрядчик, который разрабатывает проект по благоустройству улично-дорожной сети в новых ЖК Патрушева. Но дальше все будет зависеть от финансирования.

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Морозная сводка Тюмени: актировки для школьников, поселок остался в жуткий холод без света

Тюмень продолжает оставаться во власти обширного антициклона, который принес в регион аномальные морозы. Всего за три холодных дня в городе несколько человек успели получить обморожения. Все они были госпитализированы.

Когда столбик термометра опустился до -30С, власти города приняли решение оставить школьников дома. Занятия были отменены для первой и второй смен. Под исключение попали ученики 10-11 классов.

Также морозы повлияли на расписание общественного транспорта в Тюмени. Мэрия предупредила жителей города, что из-за холодов и 10-бальных пробок, движение автобусов и маршруток может отставать от графика.

Не обошлось в морозы и без ЧП. Всего за одни сутки в регионе произошло несколько пожаров в жилых домах. Два человека погибли. Первое ЧП случилось в Упорово, второе в Тюмени.

35-градусные морозы обернулись неприятностями и для жителей коттеджного поселка Васильково под Тюменью. Они остались без света и тепла.

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