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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Volvo, Toyota: выяснилось, на каких иномарках гоняют начальники из мэрии Тюмени

Volvo, Toyota: выяснилось, на каких иномарках гоняют начальники из мэрии Тюмени

7 декабря 2023, 12:43
Фото: Midjourney
Как оказалось личные автомобили есть не у всех руководителей из администрации Тюмени. По рабочим делам они ездят на служебном транспорте. Но есть и те, кто любит «погонять» на хороших иномарках.

Какие автомобили покупают себе главы департаментов и управ города, узнал 72.RU.

Артем Павлюченко

Глава управы Центрального округа. В его собственности есть багровый Volvo XC60 с номерами *847**174. Занимает свою должность с декабря 2021 года. До этого проработал в администрации города несколько лет — замдиректором департамента земельных отношений и директором МКУ «Управление градостроительного планирования». Стоимость «шведа» на вторичном рынке — от двух миллионов рублей.

Олег Савчук

Руководитель Калининского административного округа владел двумя автомобилями: Toyota Land Cruiser Prado 150 и Infiniti Q50. В настоящее время, по данным сайта ОСАГО, ни одна из этих иномарок на нем не зарегистрирована.

Infiniti Q50 с красивым госномером *150**72 с 2018 года продается на сайте бесплатных объявлений за 2,1 миллиона рублей.

Виталий Флянц

Временно исполняющий обязанности директора Тюменского департамента жизнедеятельности ездит на черном авто с номером У***УУ72. Машина такой модели с пробегом продается в среднем чуть выше одного миллиона рублей.

Свою должность Флянц занимает около пяти месяцев.

Сергей Борисевич

Руководитель городского департамента по спорту и молодежной политике. На нем зарегистрирован Ford Explorer 2013 года выпуска с номером *500**72. Средняя цена автомобиля — свыше двух миллионов рублей. Ранее в своих декларациях чиновник указывал Renault Duster с цифрами 010. Сейчас такое авто за ним не значится.

На чем ездят глава администрации Тюмени и его замы?
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