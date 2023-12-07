Volvo, Toyota: выяснилось, на каких иномарках гоняют начальники из мэрии Тюмени

Глава управы Центрального округа. В его собственности есть багровый Volvo XC60 с номерами *847**174. Занимает свою должность с декабря 2021 года. До этого проработал в администрации города несколько лет — замдиректором департамента земельных отношений и директором МКУ «Управление градостроительного планирования». Стоимость «шведа» на вторичном рынке — от двух миллионов рублей.