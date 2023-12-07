Volvo, Toyota: выяснилось, на каких иномарках гоняют начальники из мэрии Тюмени

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Какие автомобили покупают себе главы департаментов и управ города, узнал 72.RU.
Глава управы Центрального округа. В его собственности есть багровый Volvo XC60 с номерами *847**174. Занимает свою должность с декабря 2021 года. До этого проработал в администрации города несколько лет — замдиректором департамента земельных отношений и директором МКУ «Управление градостроительного планирования». Стоимость «шведа» на вторичном рынке — от двух миллионов рублей.
Руководитель Калининского административного округа владел двумя автомобилями: Toyota Land Cruiser Prado 150 и Infiniti Q50. В настоящее время, по данным сайта ОСАГО, ни одна из этих иномарок на нем не зарегистрирована.
Infiniti Q50 с красивым госномером *150**72 с 2018 года продается на сайте бесплатных объявлений за 2,1 миллиона рублей.
Временно исполняющий обязанности директора Тюменского департамента жизнедеятельности ездит на черном авто с номером У***УУ72. Машина такой модели с пробегом продается в среднем чуть выше одного миллиона рублей.
Свою должность Флянц занимает около пяти месяцев.
Руководитель городского департамента по спорту и молодежной политике. На нем зарегистрирован Ford Explorer 2013 года выпуска с номером *500**72. Средняя цена автомобиля — свыше двух миллионов рублей. Ранее в своих декларациях чиновник указывал Renault Duster с цифрами 010. Сейчас такое авто за ним не значится.