В Тюмени детсадовцев отправили мыть унитазы за непослушание

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
По словам воспитателя, дети восприняли данное действо больше как игру — «грязной работой» малыши занимались не более пяти минут.
«Побулькались весело в унитазе и пошли гулять. Ребята могли отказаться — за это их никто наказывать бы не стал», — пояснила женщина маме одного из детсадовцев.
Информация о произошедшем в детском саду инциденте была опубликована в городских пабликах. Горожане поведение воспитателя раскритиковали.
«Воспитатели некоторые совсем страх потеряли. Ее бы головой макнуть туда „весело“ побулькаться», — возмутились тюменцы.
Получить оперативный комментарий от департамента образования Тюмени «Нашему Городу» не удалось. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее сообщалось, что в Тюмени в детском саду № 149 из-за поломки водонагревателя детям приходится мыть руки в холодной воде. Водонагреватели в дошкольном учреждении не работали в течение двух недель.