nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Тюмени детсадовцев отправили мыть унитазы за непослушание

В Тюмени детсадовцев отправили мыть унитазы за непослушание

7 декабря 2023, 08:28
Фото: 1MI
В тюменском детском саду № 79 «Золотой Ключик» воспитатель отправила детей мыть унитазы за плохое поведение. Непослушным малышам вручили, ершики, перчатки и детское мыло. После этого детей отправили менять постельное белье.
Сюжет
Дети
Видео: Типичная Тюмень

По словам воспитателя, дети восприняли данное действо больше как игру — «грязной работой» малыши занимались не более пяти минут.

«Побулькались весело в унитазе и пошли гулять. Ребята могли отказаться — за это их никто наказывать бы не стал», — пояснила женщина маме одного из детсадовцев.

Информация о произошедшем в детском саду инциденте была опубликована в городских пабликах. Горожане поведение воспитателя раскритиковали.

«Воспитатели некоторые совсем страх потеряли. Ее бы головой макнуть туда „весело“ побулькаться», — возмутились тюменцы.

Получить оперативный комментарий от департамента образования Тюмени «Нашему Городу» не удалось. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в детском саду № 149 из-за поломки водонагревателя детям приходится мыть руки в холодной воде. Водонагреватели в дошкольном учреждении не работали в течение двух недель.

Читайте также:
Скандальная тюменская блогерша Жади пожаловалась на ухудшение здоровьяВ Тюмени чемпиона мира осудили за хранение наркотиковВ преддверии Нового год тюменцы выстроились в очереди на бьюти-процедуры
#Общество#Видео#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Детский сад
Подпишитесь
«Инопредприниматели»: как компании региона работают с представителями других стран
Вчера, 04:36
«Миллиарды на обмане»: почему тюменцы охотно ведутся на уловки мошенников?
Вчера, 06:47
В Тюмени из-за морозов отменяются занятия в школах
Сегодня, 02:27
Золотые яйца: в Тюмени стоимость десятка превысила 150 рублей
Сегодня, 06:25
«Тура не переживет морозы?»: как холода скажутся на состоянии тюменской реки
Вчера, 10:08
Под Тюменью подожгли трансформатор ж/д ветки, по которой везли военные грузы
Сегодня, 07:22