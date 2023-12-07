Морозная сводка: несколько жителей Тюмени пострадали из-за аномальных холодов

На следующий день, 5 декабря, в 22:20, прохожие заметили в сугробе лежащего мужчину и вызвали скорую. Медики прибыли на место через восемь минут. Как оказалось, 28-летений пациент был выпивший, а в снегу оказался, потому что заснул. Мужчина пожаловался медикам на слабость и озноб. С предварительным диагнозом — общее переохлаждение, его доставили в больницу.