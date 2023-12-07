Морозная сводка: несколько жителей Тюмени пострадали из-за аномальных холодов

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Первый случай произошел в понедельник, 4 декабря, с 56-летеним тюменцем. В состоянии алкогольного опьянения он пытался открыть дверь собственного дома. В итоге — обморожение обеих кистей. Пострадавшего госпитализировали.
На следующий день, 5 декабря, в 22:20, прохожие заметили в сугробе лежащего мужчину и вызвали скорую. Медики прибыли на место через восемь минут. Как оказалось, 28-летений пациент был выпивший, а в снегу оказался, потому что заснул. Мужчина пожаловался медикам на слабость и озноб. С предварительным диагнозом — общее переохлаждение, его доставили в больницу.
И третье ЧП случилось накануне, 6 декабря, с 16-летней тюменкой. Она шла по улице без варежек и разговаривала по телефону. В какой-то момент рука у нее настолько замерзла, что девушка почувствовала боль и онемение. Скорую помощь ей вызвали из магазина, куда она зашла погреться. С отморожением I–II степени пальцев левой кисти девушку госпитализировали.
«Холодовую травму легко получить, если человек находится в состоянии алкогольного опьянения, так как у него снижается чувствительность, пропадает ощущение холода. При тяжелом обморожении и переохлаждении оказать первую помощь самому себе пострадавший не сможет, его жизнь в руках очевидцев и случайных свидетелей», — отмечают тюменские медики
Специалисты рекомендуют в таких случаях не торопиться самостоятельно оказать помощь пострадавшему, а вызвать скорую помощь. Ни в коем случае нельзя пытаться быстро согреть замерзшего — растирать спиртом, снегом, прикладывать горячее.