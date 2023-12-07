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Морозная сводка: несколько жителей Тюмени пострадали из-за аномальных холодов

Морозная сводка: несколько жителей Тюмени пострадали из-за аномальных холодов

7 декабря 2023, 10:45
Фото: 1MI
С наступлением морозов в Тюмени к медикам с обморожениями и переохлаждением обратились уже несколько человек. Неприятные последствия на холоде пострадавшие получили по своей неосторожности или «под алкоголем». Об этом «Нашему городу» рассказали на городской станции скорой медпомощи.
Фото: 1MI

Первый случай произошел в понедельник, 4 декабря, с 56-летеним тюменцем. В состоянии алкогольного опьянения он пытался открыть дверь собственного дома. В итоге — обморожение обеих кистей. Пострадавшего госпитализировали.

На следующий день, 5 декабря, в 22:20, прохожие заметили в сугробе лежащего мужчину и вызвали скорую. Медики прибыли на место через восемь минут. Как оказалось, 28-летений пациент был выпивший, а в снегу оказался, потому что заснул. Мужчина пожаловался медикам на слабость и озноб. С предварительным диагнозом — общее переохлаждение, его доставили в больницу.

И третье ЧП случилось накануне, 6 декабря, с 16-летней тюменкой. Она шла по улице без варежек и разговаривала по телефону. В какой-то момент рука у нее настолько замерзла, что девушка почувствовала боль и онемение. Скорую помощь ей вызвали из магазина, куда она зашла погреться. С отморожением I–II степени пальцев левой кисти девушку госпитализировали.

«Холодовую травму легко получить, если человек находится в состоянии алкогольного опьянения, так как у него снижается чувствительность, пропадает ощущение холода. При тяжелом обморожении и переохлаждении оказать первую помощь самому себе пострадавший не сможет, его жизнь в руках очевидцев и случайных свидетелей», — отмечают тюменские медики

Специалисты рекомендуют в таких случаях не торопиться самостоятельно оказать помощь пострадавшему, а вызвать скорую помощь. Ни в коем случае нельзя пытаться быстро согреть замерзшего — растирать спиртом, снегом, прикладывать горячее.

Чем можно помочь человеку, пострадавшему от аномальных морозов:

  • Как можно быстрее переместить его в теплый автомобиль или помещение, дать умеренно горячее питье;
  • В течение 3-4 минут необходимо провести изоляцию обмороженных зон от воздействия тепла. Это резко снизит вероятность некроза тканей и ампутации конечности. Обернуть пострадавшие зоны можно бумагой, газетами, свитером, футболкой и т. п. Главное — верхний край «компресса» должен перекрывать здоровые ткани не менее 10 сантиметров. Затем повязку зафиксировать бинтом, или тем, что есть под рукой — шарфом, платком, поясом.
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#Общество#Ирина Швецова#Скорая помощь#Медики#Морозы
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