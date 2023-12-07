nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

В школах Тюмени отменили уроки для второй смены

Мороз крепчает: в тюменских школах отменили занятия для второй смены

7 декабря 2023, 05:47
Фото: 1MI

В школах Тюмени отменили уроки для второй смены

В тюменских школах отменили уроки у учеников с 1 по 9 классы, учащихся во вторую смену. Об этом сообщили в городской администрации.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 2-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1–9 классах в очном режиме отменяются», — рассказали в телеграм-канале администрации Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские школьники заваливают Екатерину Мизулину жалобами на отсутствие актировок. Дети рассказывают, как им приходится ходить на учебу и в морозы, и в сильный ветер.

«Тура не переживет морозы?»: как холода скажутся на состоянии тюменской реки
Узнать подробнее
Читайте также:
Тобольские школьники из-за морозов не пойдут на занятияБиатлон есть: спринтерские гонки в Тюмени стартовали несмотря на морозВ период лютых морозов дорожники на тюменских трассах организуют патрулирование
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Школа#Школьники#Школы#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Актированный день#Актировка#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Инопредприниматели»: как компании региона работают с представителями других стран
Вчера, 04:36
«Миллиарды на обмане»: почему тюменцы охотно ведутся на уловки мошенников?
Вчера, 06:47
«К концу дня будет -38°C!»: тюменские родители недовольны условиями актировок
Вчера, 07:12
В объятиях Морфея: тюменцам рассказали, какие продукты помогут уснуть
Вчера, 09:53
«Тура не переживет морозы?»: как холода скажутся на состоянии тюменской реки
Вчера, 10:08
«Полицейский турист»: Тюменская область стала шестым регионом для нового главы УМВД
Вчера, 11:10