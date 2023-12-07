Мороз крепчает: в тюменских школах отменили занятия для второй смены

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 2-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1–9 классах в очном режиме отменяются», — рассказали в телеграм-канале администрации Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские школьники заваливают Екатерину Мизулину жалобами на отсутствие актировок. Дети рассказывают, как им приходится ходить на учебу и в морозы, и в сильный ветер.