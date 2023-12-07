«Нас никто не слышит»: тюменцы вынуждены два километра идти к остановке по морозу

Тюменцы вынуждены два километра идти к остановке по морозу

В районе деревни Патрушева, где во всю сдаются новостройки, уже длительное время не могут установит остановочный пункт и запустить до новых ЖК общественный транспорт. Сейчас жильцам этого района приходится по 2 км идти до ближайшей остановки.