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Published Сегодня, 10:42

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Updated Сегодня, 10:44

Тюменцы вынуждены 2 километра идти к остановке по морозу.

«Нас никто не слышит»: тюменцы вынуждены два километра идти к остановке по морозу

7 декабря 2023, 10:42
Фото: 1MI
Тюменцы вынуждены 2 километра идти к остановке по морозу.

Тюменцы вынуждены два километра идти к остановке по морозу

В районе деревни Патрушева, где во всю сдаются новостройки, уже длительное время не могут установит остановочный пункт и запустить до новых ЖК общественный транспорт. Сейчас жильцам этого района приходится по 2 км идти до ближайшей остановки.
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Мороз

Район, где располагается 4 новых жилых комплекса в районе Патрушева, оказался оторванным от города. Поблизости располагается лишь одна остановка, через которую курсирует лишь несколько пригородных автобусов, ждать которые приходится по полчаса.

«Люди с детьми вынуждены по 2 километра идти пешком до остановки там еще ждать автобус. Тут уже полгода живут люди, но ни одной остановки так и не поставили. Нас около 700 человек прислали на прямую линию с губернатором Тюменской области Александром Моором, но никто не ответил», — рассказала «Нашему городу» местная жительница Дарья Ж.

Причем предполагается, что жителям этих ЖК придется ждать остановок больше года, так как между МКУ «Служба заказчика Тюменского района» и ООО «ТехноСтройПроект» заключен муниципальный контракт на подготовку проектной документации по строительству дорог, в которой будут предусмотрены остановки. Крайний срок выполнения проектных работ — 01.09.2024.

«Вопрос по строительству автомобильных дорог с устройством остановочных комплексов, тротуаров может быть рассмотрен после разработки проектной документации при условии достаточного финансирования», — сообщили «Нашему городу» в администрации.

Стоит отметить, что в договоре указан лишь срок составления проекта, неизвестно, будет ли выделено на него финансирование и изменится ли ситуация в Патрушева в ближайшие 2 года.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук на этой неделе в прямом эфире ответит на вопросы тюменцев. Прямая линия состоится в пятницу, 8 декабря, в 18:00

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