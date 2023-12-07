«Нас никто не слышит»: тюменцы вынуждены два километра идти к остановке по морозу

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Район, где располагается 4 новых жилых комплекса в районе Патрушева, оказался оторванным от города. Поблизости располагается лишь одна остановка, через которую курсирует лишь несколько пригородных автобусов, ждать которые приходится по полчаса.
«Люди с детьми вынуждены по 2 километра идти пешком до остановки там еще ждать автобус. Тут уже полгода живут люди, но ни одной остановки так и не поставили. Нас около 700 человек прислали на прямую линию с губернатором Тюменской области Александром Моором, но никто не ответил», — рассказала «Нашему городу» местная жительница Дарья Ж.
Причем предполагается, что жителям этих ЖК придется ждать остановок больше года, так как между МКУ «Служба заказчика Тюменского района» и ООО «ТехноСтройПроект» заключен муниципальный контракт на подготовку проектной документации по строительству дорог, в которой будут предусмотрены остановки. Крайний срок выполнения проектных работ — 01.09.2024.
«Вопрос по строительству автомобильных дорог с устройством остановочных комплексов, тротуаров может быть рассмотрен после разработки проектной документации при условии достаточного финансирования», — сообщили «Нашему городу» в администрации.
Стоит отметить, что в договоре указан лишь срок составления проекта, неизвестно, будет ли выделено на него финансирование и изменится ли ситуация в Патрушева в ближайшие 2 года.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук на этой неделе в прямом эфире ответит на вопросы тюменцев. Прямая линия состоится в пятницу, 8 декабря, в 18:00