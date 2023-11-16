В тюменской школе «антидвоечникам» отменят домашнее задание

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В школе №25 в Тюмени ученикам дали официальную возможность не делать домашнее задание, но коснется она только избранных школьников.
«Во 2 корпусе для учеников с 5-11 класс уже с сегодняшнего дня начинает действовать акция „Сертификат Антидвойка“. Чтобы получить такой сертификат, вам необходимо за период проведения акции не получить ни одной двойки, 24 ноября в последний день акции показать свой электронный дневник одному из организаторов для добавления в список участников розыгрыша сертификатов и надеяться на удачу», — сообщается в Телеграм-канале школы.
Всего разыграют 16 сертификатов — по одному на класс. Во второй четверти акция будет проводиться три раза. Школьникам также напомнили, что передавать свой сертификат другим ученикам нельзя.
Стоит отметить, что «Сертификат Антидвойка» — не нововведение: такая система мотивации используется и в других российских школах. Например, в одной из астраханских школ сертификат дает право не выставлять одну любую отметку в журнал или увеличить оценку на один балл. На оценки за контрольные работы, а также на четвертные и годовые оценки он не распространяется.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменский депутат нашла способ борьбы с травлей в школах. Ксения Горячева считает, что в образовательных учреждениях нужно замерять «индекс дружелюбия» и выявлять агрессивных учеников.