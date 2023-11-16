В тюменской школе «антидвоечникам» отменят домашнее задание

Стоит отметить, что «Сертификат Антидвойка» — не нововведение: такая система мотивации используется и в других российских школах. Например, в одной из астраханских школ сертификат дает право не выставлять одну любую отметку в журнал или увеличить оценку на один балл. На оценки за контрольные работы, а также на четвертные и годовые оценки он не распространяется.