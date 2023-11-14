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Александр Моор поручил провести ремонт дороги к новой школе в Ишиме

Александр Моор поручил провести ремонт дороги к новой школе в Ишиме

14 ноября 2023, 11:47
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области провел личный прием жителей региона. По ее итогам он дал несколько поручений, одно из них касается ремонта дороги к новой школе в Ишиме, сообщает Информцентр правительства ТО.

С просьбой привести в порядок подъезд проезжую часть улицы Железнодорожной обратилась к главе региона жительница города Ирина Бешко.

«Улица обеспечивает подъезд к новому зданию средней школы №4, которое было введено в эксплуатацию 1 сентября 2023 года», — пояснила общественница.

Губернатор заверил ишимцев, что дорога будет отремонтирована к 31 августа 2024 года.

Также Александр Моор принял решение о выделении материальной помощи на покупку бытовой техники многодетной семье участника специальной военной операции из Тюменского района.

Отметим, личные приемы жителей области Александр Моор проводит ежемесячно — в очном или дистанционном форматах. Чтобы попасть на них нужно предварительно записаться на сайте правительства Тюменской области, обязательно указав тему проблемы. Общение с жителями региона без посредников, позволяет руководству области выстроить прямой диалог с людьми, получить обратную связь и выявить наиболее актуальные для тюменцев вопросы и проблемы.

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#Ирина Швецова#Правительство Тюменской области#Моор
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