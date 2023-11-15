В следующем году в Тюменской области двери откроют 15 новых школ

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В 2024 году в Тюменской области начнется строительство семи новых школ. Об этом сообщили в Главном управлении строительства изданию «Ura.ru».
Там отметили, что в следующем году также будет продолжаться строительство восьми учебных заведений. В их числе школы в микрорайонах Мелиораторов и Березняковский на 1101 учебное место каждая.
Строительство продолжат и в поселках. Так, в следующем году в Большом Краснояре появится школа на 60 мест. Также будут строиться учебные заведения в Московском, Першино, Казанском, Аксурке и Абауле. Планируется, что они откроют двери в 2025 году.
Как сообщал «Наш Город», в общей сложности до 2026 года в Тюменской области построят 26 школ и 8 детских садов. В проекте бюджета региона на 2024–2026 годы указано, что на их строительство выделят более 25 миллиардов рублей.