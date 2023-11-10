Тюменские власти отремонтируют сельскую школу за 32,5 млн руб

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
На капитальный ремонт средней школы в селе Дубровное Ярковского района из бюджета Тюменской области будет выделено более 32,5 миллионов рублей. По итогам заседания президиума регионального правительства губернатор Тюменской области подписал соответствующие постановление.
Средства выделяются в рамках реализации программы Тюменской области по развитию образования и науки. Ассигнования на это направление увеличены.
Ранее «Наш город» писал о том, что родители школьников пожаловались на тараканов в учебном заведении. Учреждение пытается бороться с насекомыми, вызывая дезинсекторов с завидной регулярностью. Этих усилий недостаточно: дети приносят тараканов домой.