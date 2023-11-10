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Тюменские власти отремонтируют сельскую школу за 32,5 млн руб

Тюменские власти отремонтируют сельскую школу за 32,5 млн руб

10 ноября 2023, 12:23
Фото: 1MI
Из бюджета Тюменской области выделят 32,5 миллиона рублей на ремонт средней школы в селе Ярковского района. Губернатор области Александр Моор подписал соответствующее постановление.
Сюжет
Бюджет

На капитальный ремонт средней школы в селе Дубровное Ярковского района из бюджета Тюменской области будет выделено более 32,5 миллионов рублей. По итогам заседания президиума регионального правительства губернатор Тюменской области подписал соответствующие постановление.

Средства выделяются в рамках реализации программы Тюменской области по развитию образования и науки. Ассигнования на это направление увеличены.

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Ранее «Наш город» писал о том, что родители школьников пожаловались на тараканов в учебном заведении. Учреждение пытается бороться с насекомыми, вызывая дезинсекторов с завидной регулярностью. Этих усилий недостаточно: дети приносят тараканов домой.

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#Общество#Наука#Тюменская область#Образование#Школа#Ремонт#Бюджет#Александр Моор#Губернатор#Дмитрий Балобанов
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