Тюменские власти отремонтируют сельскую школу за 32,5 млн руб

Ранее «Наш город» писал о том, что родители школьников пожаловались на тараканов в учебном заведении. Учреждение пытается бороться с насекомыми, вызывая дезинсекторов с завидной регулярностью. Этих усилий недостаточно: дети приносят тараканов домой.