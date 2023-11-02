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Updated Сегодня, 05:25

На реставрацию могил и церковной живописи в Тюмени выделили 170 миллионов рублей

На реставрацию могил и церковной живописи в Тюмени выделили 170 миллионов рублей

2 ноября 2023, 05:23
Фото: Midjourney
Деньги на реставрацию объектов выделили из регионального бюджета. Некоторые работы будут завершены к 2025 году.
Сюжет
Бюджет

В этом году из регионального бюджета на сохранение объектов культурного наследия выделили более 172 миллионов рублей. В информационном центре Правительства Тюменской области рассказали, на каких объектах проводятся работы.

В Церкви Спаса в Тюмени продолжается реставрация живописи, работы планируется завершить в первом квартале 2025 года. Также на данный момент продолжается разработка проекта реставрации объекта «Гостиный двор новый» в Тобольске.

Большая часть реставрации Тюменских памятников оплачивается частными инвесторами
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Тобольску из регионального бюджета выделили субсидии, за счет которых были разработаны проекты реставрации 13 могил, расположенных на Завальном кладбище и проведены противоаварийные работы в старом жилом доме №7 на Семакова. Аналогичные работы начаты и в доме №8.

Как сообщал «Наш Город» в Тобольске планируют отреставрировать старую водонапорную башню. На проведение работ выделят 87 миллионов рублей.

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#Общество#Культура#Тюменская область#Ремонт#Бюджет#Церковь#Бюджеты#Реставрация#Восстановление#Любовь Селезнева
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