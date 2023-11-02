На реставрацию могил и церковной живописи в Тюмени выделили 170 миллионов рублей

Тобольску из регионального бюджета выделили субсидии, за счет которых были разработаны проекты реставрации 13 могил, расположенных на Завальном кладбище и проведены противоаварийные работы в старом жилом доме №7 на Семакова. Аналогичные работы начаты и в доме №8.