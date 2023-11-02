На реставрацию могил и церковной живописи в Тюмени выделили 170 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В этом году из регионального бюджета на сохранение объектов культурного наследия выделили более 172 миллионов рублей. В информационном центре Правительства Тюменской области рассказали, на каких объектах проводятся работы.
В Церкви Спаса в Тюмени продолжается реставрация живописи, работы планируется завершить в первом квартале 2025 года. Также на данный момент продолжается разработка проекта реставрации объекта «Гостиный двор новый» в Тобольске.
Тобольску из регионального бюджета выделили субсидии, за счет которых были разработаны проекты реставрации 13 могил, расположенных на Завальном кладбище и проведены противоаварийные работы в старом жилом доме №7 на Семакова. Аналогичные работы начаты и в доме №8.
Как сообщал «Наш Город» в Тобольске планируют отреставрировать старую водонапорную башню. На проведение работ выделят 87 миллионов рублей.