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Большая часть реставрации Тюменских памятников оплачивается частными инвесторами

Большая часть реставрации Тюменских памятников оплачивается частными инвесторами

15 августа 2023, 10:31
Фото: 1MI
Из бюджета выделяются средства на реставрацию таких крупных объектов как Церковь Спаса и Свято-Троицкий монастырь.

По словам Анны Базилевой, главы регионального комитета по охране культурного наследия, большинство объектов реставрируется именно частными инвесторами с целью их последующей коммерческой эксплуатации — под магазины и кофейни.

На данный момент 43 памятника имеют разрешение на реставрацию и противоаварийные работы, 29 — на ремонтно-восстановительные работы и 14 на разработку проектного документа.

Кроме того, на территории области расположено более 1900 памятников истории и культуры, 1200 из которых являются археологическими объектами. Лидеры по числу памятников — Тобольск и Тюмень, где сосредоточено наибольшее количество исторических объектов.

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#Алексей Каримов#Храмы Тюмени#Свято-Троицкий монастырь#Инвесторы#Культурное наследие
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