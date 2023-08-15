Большая часть реставрации Тюменских памятников оплачивается частными инвесторами

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
По словам Анны Базилевой, главы регионального комитета по охране культурного наследия, большинство объектов реставрируется именно частными инвесторами с целью их последующей коммерческой эксплуатации — под магазины и кофейни.
На данный момент 43 памятника имеют разрешение на реставрацию и противоаварийные работы, 29 — на ремонтно-восстановительные работы и 14 на разработку проектного документа.
Кроме того, на территории области расположено более 1900 памятников истории и культуры, 1200 из которых являются археологическими объектами. Лидеры по числу памятников — Тобольск и Тюмень, где сосредоточено наибольшее количество исторических объектов.