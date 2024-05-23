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Восстановление

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Май
Дмитрий Артюхов рассказал, что сделал Ямал для восстановления Волновахи
23 мая, 12:27
Ноябрь 2023
В храме, который восстановили ямальцы в Волновахе, начались богослужения
30 ноября 2023, 04:38
Сентябрь 2023
Для детей из Волновахи организуют путешествие по России за счет Ямала
30 сентября 2023, 11:28
К 1 сентября Ямал восстановил пять школ в Волновахском район
2 сентября 2023, 07:15
Август 2023
В Тюмени начнут восстанавливать станцию «Тура», откуда была выслана семья Николая II
Работы по ремонту и реставрации исторического памятника, построенного в 1885 году, направлены на продление срока службы.
24 августа 2023, 07:41

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