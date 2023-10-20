Старинную водонапорную башню в Тобольске отреставрируют за 87 млн рублей

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
После капитального ремонта в старинном здании появятся смотровая площадка, информационно-туристический центр, музей и кофейня.
«Реконструкция проходит в рамках программы „Тобольск настоящий“, которая была принята в прошлом году и рассчитана до 2030 года. Она призвана не только решать текущие задачи развития социокультурной сферы и городской среды, но и заложить фундамент для становления Тобольска как крупного центра туризма, уникального своей историей и архитектурой», — отметили в Тобольской мэрии.
Контракт стоимостью 87 232 500 рублей был заключен с подрядчиком в августе этого года. Им стал единственный участник торгов — ООО «КАПИТАЛСТРОЙИНВЕСТ». Средства выделены из бюджета города. По договору, ремонтно-реставрационные работы на старинном объекте он должен закончить в июне 2024 года.