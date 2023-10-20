Старинную водонапорную башню в Тобольске отреставрируют за 87 млн рублей



Контракт стоимостью 87 232 500 рублей был заключен с подрядчиком в августе этого года. Им стал единственный участник торгов — ООО «КАПИТАЛСТРОЙИНВЕСТ». Средства выделены из бюджета города. По договору, ремонтно-реставрационные работы на старинном объекте он должен закончить в июне 2024 года.