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Старинную водонапорную башню в Тобольске отреставрируют за 87 млн рублей

Старинную водонапорную башню в Тобольске отреставрируют за 87 млн рублей

20 октября 2023, 12:37
Фото: Администрация города Тобольска/ВКонтакте
В Тобольске начались работы по реставрации водонапорной башни, которая входит в реестр объектов культурного наследия. Сейчас подрядчик начал подготовку строительной площадки.
Фото: Администрация города Тобольска/ВКонтакте

После капитального ремонта в старинном здании появятся смотровая площадка, информационно-туристический центр, музей и кофейня.

«Реконструкция проходит в рамках программы „Тобольск настоящий“, которая была принята в прошлом году и рассчитана до 2030 года. Она призвана не только решать текущие задачи развития социокультурной сферы и городской среды, но и заложить фундамент для становления Тобольска как крупного центра туризма, уникального своей историей и архитектурой», — отметили в Тобольской мэрии.


Контракт стоимостью 87 232 500 рублей был заключен с подрядчиком в августе этого года. Им стал единственный участник торгов — ООО «КАПИТАЛСТРОЙИНВЕСТ». Средства выделены из бюджета города. По договору, ремонтно-реставрационные работы на старинном объекте он должен закончить в июне 2024 года.

Большая часть реставрации Тюменских памятников оплачивается частными инвесторами
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