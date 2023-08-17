Археологи нашли средневековое городище недалеко от Тюмени

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Известно, что здесь работают археологи из Тюменского научного центра. Поселение располагалось рядом с рекой Пышма, её берег защищал от врагов. С другой стороны был вырыт большой ров.
Предполагается, что в этих местах около 500 лет назад жили предки современных татар. Археологи смогли найти здесь инструменты, кости поселенцев, посуду. Стоит отметить, что об этом месте было известно ещё 28 лет назад, но работы проводятся только сейчас.
В июле «Наш город» сообщал, что тюменские археологи проводят раскопки в зоне поселения эпохи нового каменного века на северо-востоке озера Мергень. Это место было обнаружено после геомагнитной съёмки.