Археологи обнаружили в центре Тюмени объект культурного наследия XVI века

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
В связи с этим определен особый режим использования земельного участка. Чтобы обеспечить сохранность объекта, утверждены границы его территории, сообщили в комитете культурного наследия Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что работы в рамках первого этапа реконструкции улицы Ленина продлены на два месяца — до конца октября этого года. Движение по центральной улице в областной столице планируют открыть к началу ноября.