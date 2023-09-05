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Археологи обнаружили в центре Тюмени объект культурного наследия XVI века

Археологи обнаружили в центре Тюмени объект культурного наследия XVI века

5 сентября 2023, 04:27
Фото: Комитет культурного наследия Тюменской области
В Тюмени на улице Ленина в ходе проведения работ по реконструкции обнаружен объект археологического наследия — «Культурный слой города Тюмени (ранняя застройка)». Он датируется XVI–XIX веками.

В связи с этим определен особый режим использования земельного участка. Чтобы обеспечить сохранность объекта, утверждены границы его территории, сообщили в комитете культурного наследия Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что работы в рамках первого этапа реконструкции улицы Ленина продлены на два месяца — до конца октября этого года. Движение по центральной улице в областной столице планируют открыть к началу ноября.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Реконструкция#Улица Ленина#Объекты культурного наследия
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