Итоги дня в Тюмени: раскупают квартиры, дед схватил чужого ребенка, утонул рыбак

Участник СВО Александр Галкин после тяжелого ранения под Бахмутом лишился правой ноги. Выписавшись из госпиталя, он вернулся в Тюмень, где сейчас проходит реабилитацию. Но в планах у бойца — как можно быстрее вернуться на фронт. Для этого ему нужен протез, который ему пообещали только через год.