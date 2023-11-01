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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Итоги дня в Тюмени: раскупают квартиры, дед схватил чужого ребенка, утонул рыбак

Итоги дня в Тюмени: раскупают квартиры, дед схватил чужого ребенка, утонул рыбак

1 ноября 2023, 14:12
Фото: 1MI
Дайджест событий за 1 ноября в Тюменской области.

В Тюмени массово раскупают квартиры

После того, как Центробанк в очередной раз поднял ипотечную ставку, в Тюмени вновь вырос спрос на недвижимость. Риелторы это явление уже назвали «четвертой волной».

Многие покупатели оттягивали сделку в ожидании снижения ключевой ставки, теперь им приходится брать жилье по новым условиям.

«К концу октября, особенно после объявления Центробанка о повышении ставки, спрос снова пошел вверх. В среднем, можно сказать, он увеличился на 5-7% к сентябрю», — пояснил эксперт.
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Оставшемуся без ноги тюменцу оплатят протез, чтобы он вернулся на СВО

Участник СВО Александр Галкин после тяжелого ранения под Бахмутом лишился правой ноги. Выписавшись из госпиталя, он вернулся в Тюмень, где сейчас проходит реабилитацию. Но в планах у бойца — как можно быстрее вернуться на фронт. Для этого ему нужен протез, который ему пообещали только через год.

Тогда сибиряк решил купить его сам, но сумма — 500 тыс. рублей, оказалась для него неподъемной. На помощь Александру пришли его друзья.

«Теория шести рукопожатий сработала и даже быстрее, чем мы думали! Мы собрали хорошую сумму для получения протеза, а также нашлись люди, которые оказали большую информационную помощь (контактами куда, к кому и как обращаться)», — рассказали в соцсетях товарищи бойца.
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В Тюмени мужчина схватил чужого мальчика и пытался затащить его в автомобиль

Происшествие произошло накануне вечером во дворе жилого дома на Широтной. Инцидент попал на видеокамеру. На записи хорошо видно, как какой-то мужчина подошел к детской площадке, где схватил мальчика и потащил его к своему автомобилю. На крики ребенка сбежались прохожие, а позже его родители обратились в полицию.

«Неизвестный мужчина был установлен, им оказался местный житель 1959 года рождения. Сейчас сотрудники разбираются в произошедшем, после будет дана правовая оценка ситуации», — пояснили в управлении МВД по региону.

Но уже известно, что причиной происшествия стала игра в снежки. А мужчина-хулиган приходится дедом соседскому мальчику.

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В Тюменской области рыбак провалился под лед и погиб

Неосторожное поведение на зимней рыбалке стало причиной гибели жителя Тобольского района. Мужчина вышел на несформировавшийся лед реки и провалился.

С наступления первых заморозков, это первое такое происшествие. Но их можно избежать, если не пренебрегать правилами безопасности. Выходить на лед в Тюменской области можно будет только в декабре — это при условии, что погода и осадки позволят поверхностям рек и озер промерзнуть до 12 сантиметров в толщину.

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Владелец «Сибура» разбогател за год на 3 миллиарда рублей

Один из владельцев компаний «Сибур» и «Новатэк» Леонид Михельсон за год увеличил свое состояние на 3 млрд долларов. Теперь его капитал оценивается почти в 28 млрд американских долларов — с таким результатом российских олигарх попал на 48 место рейтинга самых богатых людей планеты.

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