«Хотел жить счастливо и чтобы близкие были живы»: в ходе СВО погиб 40-летний тоболяк

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Алексей Мунарев родился 9 октября 1982 года в городе Тобольске. Он — ветеран войны в Чечне. Окончил Тюменский юридический институт МВД, служил в полиции.
У мужчины была семья: жена Наталья, дочь и сын — все они ждали его возвращения из зоны СВО домой. Однако боец погиб 30 сентября, проявив мужество и героизм при выполнении боевых задач. Он не дожил до своего 41-летия 10 дней.
«Алексей — выпускник школы № 16. Любил свою страну, уважал друзей! Ушел добровольцем защищать всех нас, уважаю тебя, Лешка. Вспоминаю каждый момент нашей школьной дружбы. Горжусь, что ты был в моей жизни», — поделилась Наталья Рожкова в социальных сетях.
По словам родственников, Алексей был добрый человеком — никому не мог сделать зла. Всегда был готов протянуть руку, если кому-либо нужна была помощь. О службе в зоне СВО предпочитал особо не говорить, чтобы родные не беспокоились за него.
«Как он говорил, что мечта у него есть одна: чтобы мы с братом были здоровы. А так просто хотел жить счастливо и чтобы его близкие были живы. Он никогда не жаловался, про службу не говорил ничего, да и у него всегда все было хорошо — настоящий мужчина, не пугал нас! Чтобы мы не переживали, выходил на связь очень часто. Семья для него была всем!» — рассказала дочь погибшего Кристина Пуминова.
Простились с Алексеем 1 ноября. Он похоронен на Алемасовском кладбище в Тобольске.
Ранее «Наш город» писал о погибшем в зоне СВО Анатолии Шарапове. Молодой человек погиб в возрасте 27 лет. Бойца похоронили на Алемасовском кладбище. В Тюменской области у него остались жена и ребенок.