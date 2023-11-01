«Четвертая волна»: тюменцы снова бросились скупать квартиры

В агентстве «Этажи» отметили, что новую волну спроса называют «четвертой волной». Она возникла из-за безысходности для многих покупателей: люди продали или собирались продавать жилье, но теперь им приходится приобретать что-то взамен. Они надеялись на снижение ключевой ставки, но этого не произошло.