«Четвертая волна»: тюменцы снова бросились скупать квартиры

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
После повышения ставки Центробанком тюменцы вновь бросились скупать жилье. Об этом изданию «ura.ru» сообщил источник из риэлторской сферы.
«Начало октября было немного провальным, потому что ранее одобренные банками кредиты исчерпали срок годности. А вот к концу октября, особенно после объявления Центробанка о повышении ставки, спрос снова пошел вверх. В среднем, можно сказать, он увеличился на 5-7% к сентябрю», — рассказал эксперт.
В агентстве «Этажи» отметили, что новую волну спроса называют «четвертой волной». Она возникла из-за безысходности для многих покупателей: люди продали или собирались продавать жилье, но теперь им приходится приобретать что-то взамен. Они надеялись на снижение ключевой ставки, но этого не произошло.
Аналитики добавили, что спрос растет и из-за надежд покупателей на рефинансирование ипотеки после снижения ставки, оно может произойти в ближайшие пять лет.
Ранее «Наш Город» сообщил, что получить жилищный кредит в Тюменской области стало сложнее. Повышение ключевой ставки создало людям ряд проблем, из-за чего они не могут приобрести недвижимость в ипотеку.