Военный из Тюмени собирает деньги на протез ноги, чтобы вернуться на фронт

Ранение боец получил во время выполнения боевой задачи — из-за взрыва ему оторвало часть правой ноги. Из горячей точки он был эвакуирован на лечение и операцию в Москву в ФГБУ ГВГК имени Бурденко. 2 июля 2022 года военного прооперировали, после чего направили для дальнейшего лечения в Московский госпиталь для ветеранов войн. Там он провел почти три недели — с 1 по 18 августа (документы есть в распоряжении редакции «Нашего Города»).