Военный из Тюмени собирает деньги на протез ноги, чтобы вернуться на фронт

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
24-летний уроженец Тазовского района, житель Тюмени Александр Галкин подписал контракт в октября 2022 года. С осени 2022 года до лета 2023 года он находится в зоне боевых действий — работал на двух тяжелых направлениях в Бахмуте и Кременной снайпером и оператором дрона «Камикадзе».
«С 2017 года по 2020 год я проходил службу в рамках первого контракта на Дальнем Востоке. Потом у меня был перерыв на два года. Но в октябре прошлого года мне пришла повестка о мобилизации, я её отозвал и подписал сам контракт. Для заключения контракта с бригадой ВДВ поехал в Ульяновск, потому что в Тюмени боевых военных частей нет», — пояснил «Нашему Городу» Александр.
Ранение боец получил во время выполнения боевой задачи — из-за взрыва ему оторвало часть правой ноги. Из горячей точки он был эвакуирован на лечение и операцию в Москву в ФГБУ ГВГК имени Бурденко. 2 июля 2022 года военного прооперировали, после чего направили для дальнейшего лечения в Московский госпиталь для ветеранов войн. Там он провел почти три недели — с 1 по 18 августа (документы есть в распоряжении редакции «Нашего Города»).
В настоящее время программа лечения еще не окончена — Александр наблюдается у тюменских врачей. Медики говорят, что пока лечение не завершат полностью, протез для ноги ему делать не будут. По предварительным прогнозам, это случится только через год.
Однако Александр не планирует терять столько времени. Военный говорит, что протез ему нужен как можно быстрее — ведь он планирует вновь вернуться в зону боевых действий. Хотя бы для оказания гуманитарной помощи российским бойцам.
Пока все упирается в деньги — в одной из тюменских клиник выразили готовность оказать помощь, но сообщили, что примерная стоимость протеза составит 500 тысяч рублей. Таких денег у военного нет.
«Я получил выплаты за ранение от Министерства обороны России и правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (прописан в ЯНАО, в Тюмени — временная прописка) — 3 миллиона и 1 миллион рублей соответственно. Но практически все деньги отдал матери — для погашения кредитов, закрытия ипотеки, раздачи долгов и небольшого ремонта в доме. Неудобно просить помощи в приобретении протеза, но она очень нужна», — отметил Александр.
По его словам, хотелось бы приобрести качественный протез, но в данный момент возможности одному потянуть сумму в 500 тысяч рублей, нет.
«Хотел бы вернуться обратно на СВО, помогать парням. Ну или поехать на линию соприкосновения и работать дальше. Мама против, конечно, но это мой воинский долг. Хочу, чтобы страна была в безопасности, чтобы люди не гибли больше, дети чтобы росли в полноценных семьях и в достатке и без войны», — отметил Александр.
В настоящее время друзья бойца распространяют информацию о сборе финансовых средств среди знакомых, друзей и через социальные сети, — близкие военного уверены, что теория шести рукопожатий непременно даст положительный результат.
Реквизиты, по которым можно оказать финансовую помощь Александру — мы даем в телеграм-канале «Нашего города».