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Published Сегодня, 09:24

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Updated Сегодня, 09:26

Мигранта-нелегала отстранили от управления автобусом в Тюмени

Мигранта-нелегала отстранили от управления автобусом в Тюмени

1 ноября 2023, 09:24
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Водитель-мигрант попался сегодня на Дамбовской. Теперь его нахождение на территории России под вопросом.

Сегодня инспекторы полка ДПС отстранили 56-летнего водителя-мигранта от управления маршрутным такси. Поймали мужчину на улице Дамбовской в Тюмени.

Как сообщают в ГИБДД Тюменской области, автоинспекторы заподозрили, что водительские права мигранта могут быть подделаны, а позже выяснили, что гость из страны ближнего зарубежья находится в России незаконно: срок пребывания уже истек.

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Водительское удостоверение отправили на экспертизу, водителя — в отдел полиции. Пассажирам пришлось пересесть в другой автобус.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские мигранты больше не смогут быть водителями автобусов и такси. Предприятия обязали до 1 марта 2024 года «привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением».

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Водительское удостоверение#Водители#Мигранты#Автобусы#Нелегальные мигранты#Любовь Селезнева
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