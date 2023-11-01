Мигранта-нелегала отстранили от управления автобусом в Тюмени

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Сегодня инспекторы полка ДПС отстранили 56-летнего водителя-мигранта от управления маршрутным такси. Поймали мужчину на улице Дамбовской в Тюмени.
Как сообщают в ГИБДД Тюменской области, автоинспекторы заподозрили, что водительские права мигранта могут быть подделаны, а позже выяснили, что гость из страны ближнего зарубежья находится в России незаконно: срок пребывания уже истек.
Водительское удостоверение отправили на экспертизу, водителя — в отдел полиции. Пассажирам пришлось пересесть в другой автобус.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские мигранты больше не смогут быть водителями автобусов и такси. Предприятия обязали до 1 марта 2024 года «привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением».