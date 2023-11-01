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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

В Тюменской области рыбак утонул подо льдом

В Тюменской области рыбак утонул подо льдом

1 ноября 2023, 13:19
Фото: 1MI
Рыбалка в Тобольском районе обернулась для непредусмотрительного мужчины смертью.
Сюжет
Рыбалка

Несмотря на то, что лед в Тюменской области еще не такой прочный, многие рыбаки уже спешат сойти на него, дабы получить улов. Однако пренебрежение мерами безопасности может привести к последствиям.

Накануне был зафиксирован первый в этом сезоне случай гибели на льду. Неосторожный рыбак не беспокоился о безопасности льда, из-за чего утонул, сообщает ГТРК «Регион-Тюмень».

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Безопасная толщина льда составляет 10-12 сантиметров, но для этого показателя еще рано — как правило, лед такой толщины образуется не раньше декабря. Сейчас его толщина колеблется между 3 и 6 сантиметрами.

Ранее «Наш город» писал о том, что с начала 2023 года в Тюмени пропали 70 грибников. Причем трое из них так и не вернулись домой — один был найден погибшим, а местоположение других не установлено до сих пор.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рыбалка#Лед#Дмитрий Балобанов
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