В Тюменской области рыбак утонул подо льдом

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Несмотря на то, что лед в Тюменской области еще не такой прочный, многие рыбаки уже спешат сойти на него, дабы получить улов. Однако пренебрежение мерами безопасности может привести к последствиям.
Накануне был зафиксирован первый в этом сезоне случай гибели на льду. Неосторожный рыбак не беспокоился о безопасности льда, из-за чего утонул, сообщает ГТРК «Регион-Тюмень».
Безопасная толщина льда составляет 10-12 сантиметров, но для этого показателя еще рано — как правило, лед такой толщины образуется не раньше декабря. Сейчас его толщина колеблется между 3 и 6 сантиметрами.
Ранее «Наш город» писал о том, что с начала 2023 года в Тюмени пропали 70 грибников. Причем трое из них так и не вернулись домой — один был найден погибшим, а местоположение других не установлено до сих пор.