Тюменец пытался силой затащить в машину чужого ребенка

Выяснилось, что дети играли во дворе и кидали снежки в окно на первом этаже. В этот момент в квартире находился ребенок. Он испугался и позвонил родным, в скором времени приехал его дедушка. Мужчина хотел выяснить, кто из ребят хулиганил, и схватил одного из них.