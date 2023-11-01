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Published Сегодня, 08:30

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Тюменец пытался силой затащить в машину чужого ребенка

Тюменец пытался силой затащить в машину чужого ребенка

1 ноября 2023, 08:30
Фото: 1MI
Инцидент произошел вчера вечером. Родители ребенка обратились в полицию.
Сюжет
Дети

Камеры уличного видеонаблюдения засняли, как неизвестный мужчина схватил мальчика, играющего на детской площадке, после чего попытался затащить в свой автомобиль. Инцидент произошел вчера вечером во дворе на Широтной.

Ребенок пытался вырваться, на его крики сбежались местные жители. Родители школьника обратились в полицию.

Видео: Тюмень №1 / Телеграм
«Неизвестный мужчина был установлен, им оказался местный житель 1959 года рождения. Сейчас сотрудники разбираются в произошедшем, после будет дана правовая оценка ситуации», — рассказали в пресс-службе УМВД Тюменской области изданию «72.ru».

Выяснилось, что дети играли во дворе и кидали снежки в окно на первом этаже. В этот момент в квартире находился ребенок. Он испугался и позвонил родным, в скором времени приехал его дедушка. Мужчина хотел выяснить, кто из ребят хулиганил, и схватил одного из них.

Ранее «Наш Город» сообщил, что прокуратура проверит социальный центр «Семья» после жалобы подростка на издевательства. Мальчик обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину за помощью.

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#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Ребенок#Дети#Тюменская область#Тюменцы#Любовь Селезнева
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