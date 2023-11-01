Тюменец пытался силой затащить в машину чужого ребенка

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Камеры уличного видеонаблюдения засняли, как неизвестный мужчина схватил мальчика, играющего на детской площадке, после чего попытался затащить в свой автомобиль. Инцидент произошел вчера вечером во дворе на Широтной.
Ребенок пытался вырваться, на его крики сбежались местные жители. Родители школьника обратились в полицию.
«Неизвестный мужчина был установлен, им оказался местный житель 1959 года рождения. Сейчас сотрудники разбираются в произошедшем, после будет дана правовая оценка ситуации», — рассказали в пресс-службе УМВД Тюменской области изданию «72.ru».
Выяснилось, что дети играли во дворе и кидали снежки в окно на первом этаже. В этот момент в квартире находился ребенок. Он испугался и позвонил родным, в скором времени приехал его дедушка. Мужчина хотел выяснить, кто из ребят хулиганил, и схватил одного из них.
Ранее «Наш Город» сообщил, что прокуратура проверит социальный центр «Семья» после жалобы подростка на издевательства. Мальчик обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину за помощью.